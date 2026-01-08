Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Suïssa bloqueja fons de l’exministre veneçolà vinculat al cas Koldo

En la llista d’aliats de Maduro amb els diners congelats hi figura Simón Zerpa, que va negociar amb Aldama un deute amb Air Europa

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Govern de Suïssa va bloquejar, el 5 de gener, els diners del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, dos dies després que fos detingut a Caracas en una incursió de l’Exèrcit dels Estats Units. No obstant això, la decisió de les autoritats de la Confederació Helvètica no es limita només al líder chavista, sinó que també s’han congelat els fons que amagaven 36 aliats més de la dictadura veneçolana. Entre ells, almenys una quinzena ja van ser implicats en diferents causes de corrupció investigades a Espanya. Com el que va ser ministre d’Economia i Finances entre el 2017 i el 2020, Simón Zerpa, el nom del qual va aparèixer en el cas Koldo.

Precisament, l’antic membre de l’Executiu bolivarià va ser qui va rebre l’ordre de la vicepresidenta de Veneçuela i ara presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, de negociar amb el comissionista de les mascaretes, Víctor de Aldama, el pagament d’un deute de 200 milions que el Govern de Caracas mantenia amb l’aerolínia Air Europa. Així consta en un intercanvi de missatges que van ser descoberts pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil al telèfon del presumpte capitost de l’organització criminal liderada per l’exministre de Transports José Luis Ábalos.

El gener del 2020, data en què s’envien els missatges interceptats per l’UCO, Aldama treballava com a assessor de Globalia, la matriu d’Air Europa. Aquesta companyia, segons diu Anticorrupció, va abonar al comissionista per aquestes gestions 12.100 euros mensuals entre el novembre del 2019 i el novembre del 2020. No obstant, un contracte del 17 de setembre del 2019 apunta fins i tot a una possible comissió de 5 milions de dòlars si l’intermediari hagués aconseguit que les autoritats de Caracas haguessin saldat tot el seu deute amb l’aerolínia. No obstant, des de la companyia neguen haver abonat aquests diners.

Delcy Rodríguez va enviar al comissionista el 26 de gener del 2020 un document, signat per Zerpa, que indica que el Govern de Maduro pretenia "donar continuïtat a les converses sostingudes en la visita del president de Globalia, Pepe Hidalgo, a Veneçuela. On hem avançat en possibilitats d’inversió en turisme i facilitats aeroportuàries, així com en la conciliació de les relacions financeres entre les parts". I sobre el pagament del passiu, el document rubricat per Zerpa trasllada que Caracas havia ratificat a Aldama la "proposta d’explorar mecanismes per compensar els compromisos financers amb subministrament de combustible d’aviació a la flota d’Air Europa".

