Veneçuela
Veneçuela està preparant l’alliberament d’almenys un altre pres espanyol, segons el ministre Albares
Els cinc alliberats ahir arribaran a Barajas «a les 13.15 h» si tot surt com està previst, ha afirmat el ministre d’Exteriors.
Mario Saavedra
Els cinc espanyols alliberats pel règim chavista a Veneçuela arribaran a Barajas a les 13.15 h, si tot va com està previst. Es troben en bones condicions físiques, tot i que més prims, segons assegura el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va parlar ahir a la nit amb ells.
Hi ha esperances que segueixin les excarceracions de presos, considerats polítics per Espanya. «Estem pendents que hi pugui haver algun alliberament més, en concret una persona que estem seguint. Podria ser en les pròximes hores», ha afegit el ministre.
Ahir, el president del Parlament veneçolà (AN) i cap negociador del madurisme, Jorge Rodríguez, va anunciar l’alliberament d’«un nombre important de persones», que inclou veneçolans i estrangers. Entre ells, cinc espanyols, una d’ells amb doble nacionalitat, segons ha confirmat el Ministeri d’Exteriors.
Els excarcerats espanyols són els bascos Andrés Martínez Adasme i José María Basoa Valdovinos, el canari Miguel Moreno Dapena, el valencià Ernesto Gorbe Cardona i la defensora dels drets humans hispano-veneçolana Rocío San Miguel. Als dos primers se’ls acusava de tenir relació amb el CNI i d’estar involucrats en un presumpte complot contra Nicolás Maduro.
Tot passa després que els Estats Units assaltessin Veneçuela i segrestessin el seu president de facto, Nicolás Maduro, per emportar-se’l a ser jutjat per presumpte narcoterrorisme als Estats Units.
Mediació de Zapatero
«Feia molts mesos que parlava amb les autoritats de Veneçuela per al seu alliberament. Ja és una realitat», ha assegurat el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a RTVE. «Ahir, segons anaven sortint de les presons, s’estaven concentrant a la residència de l’ambaixador d’Espanya».
La hispanoveneçolana Rocío San miguel va demanar al ministre «que traslladés tot el seu agraïment al president Pedro Sánchez i a l’expresident, José Luis Rodríguez Zapatero». L’expresident va participar en les negociacions per a l’alliberament dels presos espanyols, segons confirmen a aquest diari fonts del seu entorn.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys