Aldama admet els delictes i demana reduir la pena
L’empresari sol·licita que se li apliquin atenuants per col·laborar amb la Fiscalia
Cristina Gallardo
La defensa del comissionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, reconeix en el seu escrit de defensa, de cara al judici que el portarà al banc dels acusats pel ‘pelotazo’ de les mascaretes al Ministeri de Transports la comissió de tres delictes, actuant de conformitat amb les conclusions del Ministeri Fiscal –organització criminal, suborn passiu i aprofitament d’informació privilegiada–, si bé considera que se li han d’aplicar atenuants que rebaixin la pena de set anys de presó que se sol·liciten per a ell per part del Ministeri Públic.
Així s’assenyala en l’escrit presentat per l’advocat José Antonio Choclán, que ha tingut accés EL PERIÓDICO, que incideix que en el seu client es presenta la circumstància atenuant de confessió en virtut de la col·laboració que ha vingut deixant amb la Fiscalia Anticorrupció. "La seva col·laboració s’ha traduït en escrits, evidències documentals i diverses declaracions judicials confessant els fets criminals en què havia participat el mateix, contribuint a l’esclariment dels fets i la determinació de la participació dels altres acusats", assenyala. Entre aquests fets reconeguts hi hauria els pagaments a l’exministre José Luis Ábalos i al que fos el seu assessor Koldo García, segons es dedueix del text presentat davant l’alt tribunal.
D’altra banda, i a diferència de l’exministre José Luis Ábalos, la defensa del comissionista no demana la testifical de ministres com Ángel Víctor Torres i Fernando Grande-Marlaska, ni tampoc la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, pel seu paper en l’adquisició de mascaretes per a les seves respectives administracions; però sí d’excaps de gabinets de ministeris com els d’Hisenda i Indústria i dels seus socis en hidrocarburs, entre els quals s’inclouen Carmen Pano i la seva filla, que van manifestar haver entregat 90.000 euros en efectiu a Ferraz.
Negociació a Hisenda
L’escrit segueix el relat fàctic realitzat per Anticorrupció per demanar 24 anys per a Ábalos i 19 i mig per a Koldo, a més de la pena més baixa per al comissionista, si bé realitza algunes apreciacions al mateix.
Incideix en l’episodi en què es relata la intermediació de Koldo, a petició de l’empresari, amb qui aleshores era cap de gabinet d’Hisenda, Carlos Moreno Medina, "amb la finalitat d’aconseguir l’ajornament del deute tributari de la societat Pilot Real State S.L.", de la qual era administrador.
