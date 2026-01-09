"Als pagesos ens utilitzen com a moneda de canvi"
Paula Clemente
"El sector està molt malament i [l’acord amb] Mercosur és la gota que fa vessar el got". Després de més de 25 anys d’estira-i-arronsa, el tractat de lliure comerç entre la UE i el Mercat Comú del Sud (Mercosur) està a punt de segellar-se, i els agricultors i ramaders catalans van decidir gastar una última bala per mirar d’evitar-ho: tornar a treure els tractors a la carretera i que s’escoltin les seves demandes. Tal com deia el cartell de la convocatòria: "NO a l’acord UE-MERCOSUR, NO a les retallades de la PAC, NO a decisions que condemnen la pagesia a desaparèixer i PROU de mala gestió de la fauna salvatge, que posa en risc explotacions i ramaderia".
Per això, Revolta Pagesa va congregar ahir centenars de treballadors del camp per bloquejar l’accés al Port de Tarragona, tallar l’N-230 a Les Bordes (Lleida) i l’A-2 a Fondarella (Lleida) i per col·laborar amb el bloqueig que van portar a terme treballadors francesos a Vallespir. A més, un centenar més d’agricultors es van organitzar per tallar de matinada l’AP-7 i l’N-2 a Girona. La previsió era mantenir aquests punts tallats, especialment el de l’AP-7 i el del Port de Tarragona, com a mínim fins diumenge a la nit. "Creiem que l’acord amb el Mercosur és molt dolent per a nosaltres perquè allà tenen unes regles de joc diferents", deia l’agricultor Josep Ball-Llosera des de Girona.
