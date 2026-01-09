Conflicte al Pròxim Orient
Almenys 14 morts, entre ells cinc nens, a Gaza per atacs aeris d’Israel malgrat l’alto el foc
L’Exèrcit israelià i el servei de seguretat interna Shin Bet confirmen que els bombardejos són en resposta al «llançament fallit» d’un míssil des de Ciutat de Gaza
Andrea López-Tomàs
Tot i que el món deixi de mirar cap a la Franja de Gaza, les bombes no deixen de caure-hi. Aquest dijous l’Exèrcit israelià ha matat 14 palestins a tot l’enclavament com a resultat de diferents atacs aeris. Entre les víctimes mortals, hi ha cinc nens. Aquest dijous un projectil va ser llançat en direcció a territori israelià des de Ciutat de Gaza, però va caure a l’interior de l’enclavament. Al seu torn, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat a la cadena Fox News que 59 països estan disposats a intervenir a Gaza si Hamàs no es desarma, sense especificar quins.
Els bombardejos s’han repartit per tot el territori gazià. A Al-Mawasi,la suposada zona humanitària al sud de l’enclavament, un atac aeri israelià contra un campament de botigues improvisades que allotgen centenars de persones desplaçades ha matat quatre palestins. Quatre persones més han mort en un bombardeig al barri de Zeitoun, a Ciutat de Gaza. Una nena palestina d’11 anys anomenada Hamsa Housou ha mort per foc israelià a Jabalia, al nord de l’enclavament. Els atacs també han arribat a les centrals Bureij i Nuseirat.
Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc fa tres mesos, almenys 425 palestins han sigut assassinats i 1.206 més han resultat ferits en atacs israelians, segons el Ministeri de Salut gazià. Mentrestant, les condicions de vida continuen empitjorant, ja que la gran majoria de població està malvivint en refugis improvisats en edificis mig enderrocats o tendes de campanya construïdes amb lones de plàstic, i la situació meteorològica continua castigant-les amb inundacions, fortes tempestes i molt fred. Metges Sense Fronteres ha denunciat que, com a resultat, els palestins a Gaza estan patint «infeccions respiratòries, complicacions de ferides [i] malalties de la pell».
Bombardejos sobre el Líban
L’Exèrcit israelià i el servei de seguretat interna Shin Bet han confirmat en un comunicat conjunt que els atacs aeris de dijous van ser portats a terme en resposta al «llançament fallit» d’un míssil des de Ciutat de Gaza a Israel. «El llançament realitzat des de Gaza constitueix una flagrant violació de l’acord d’alto el foc», afirma el comunicat. Els bombardejos van apuntar «precisament» als membres de Hamàs i a la infraestructura del grup, inclosos els túnels utilitzats per llançar coets, al nord i el sud de Gaza, segons les agències de seguretat.
Al seu torn, l’Exèrcit israelià ha anunciat aquest divendres que estan portant a terme atacs contra objectius de Hezbol·là a diverses zones del Líban, citant les «contínues violacions dels acords d’alto el foc» per part del grup, però no ha proporcionat més detalls sobre els objectius o les suposades violacions. Aquesta setmana l’Exèrcit libanès ha afirmat haver aconseguit l’objectiu d’un monopoli estatal de les armes al sud del país de forma «efectiva i tangible», tot i que alerten que encara hi ha més feina per fer per netejar les municions sense explotar i els túnels de la zona. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va respondre dient que els esforços del Govern i l’Exèrcit libanesos són un començament encoratjador però que estan lluny de ser suficients.
