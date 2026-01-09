Cinc espanyols,entre els presos polítics alliberats per Caracas
El govern veneçolà afirma que l’atac dels EUA va causar com a mínim 100 morts
Abel Gilbert
El president del Parlament veneçolà (AN) i cap negociador del madurisme, Jorge Rodríguez, va anunciar ahir l’alliberament d’"un nombre important de persones", que inclou veneçolans i estrangers. Entre aquestes persones hi ha l’excandidat presidencial de centreesquerra Enrique Márquez, símbol de la política repressiva del madurisme.
Hi ha, a més, cinc espanyols, un amb doble nacionalitat, segons el Ministeri d’Exteriors. Els excarcerats espanyols són els bascos Andrés Martínez Adasme i José María Basoa Valdovinos, el canari Miguel Moreno Dapena, el valencià Ernesto Gorbe Cardona i la hispanoveneçolana Rocío San Miguel.
"Es preparen a viatjar rumb a Espanya assistits per la nostra ambaixada a Caracas", va assegurar el departament dirigit pel ministre José Manuel Albares, que va parlar amb tots ells "personalment". Martínez Adasme i Basoa Valdovinos són dos ciutadans bascos detinguts el setembre del 2024 en el marc d’un suposat complot orquestrat per l’oposició i que tenia per objectiu assassinar Nicolás Maduro i altres líders chavistes. Tots dos van ser arrestats i acusats de planejar actes "terroristes" enmig d’una escalada de tensió amb Espanya després de l’arribada a Madrid del dirigent opositor exiliat Edmundo González Urrutia.
La petició de Rubio
Jorge Rodríguez va presentar l’alliberament com un gest "unilateral" per "consolidar la pau i la convivència pacífica". No va passar desapercebut a cap analista polític que poques hores abans el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, havia inclòs les excarceracions com una condició necessària de la transició al país.
El Govern espanyol es va felicitar per la notícia. "Espanya, que manté relacions fraternals amb el poble veneçolà, rep aquesta decisió com un pas positiu en la nova etapa en què es troba Veneçuela", va afirmar el Ministeri d’Exteriors. Després del "segrest" de Maduro per forces dels Estats Units, Espanya va emetre una nota verbal per demanar a Rodríguez l’alliberament immediat dels presos polítics espanyols. Entre 14 i 20 espanyols estaven presos a Veneçuela per causes polítiques o considerades arbitràries a finals del 2025.
Dies enrere havien reclamat l’amnistia els sectors de l’oposició amb representació parlamentària. Segons l’últim butlletí de l’oenagé Foro Penal, al país hi ha 863 presos polítics, entre els quals hi ha 86 estrangers o amb doble nacionalitat, tot i que la posició del Govern de Veneçuela és que estan empresonats per la "comissió de terribles fets punibles". L’alliberament de presos comporta un cop a Diosdado Cabello, el número dos del madurisme, que exerceix com a ministre d’Interior i també de Justícia. Cabello controla els organismes repressius i els tribunals que van condemnar els que van sortir a impugnar la victòria de Maduro.
Cabello va ser qui va informar dimecres que l’atac dels Estats Units el 3 de gener a Veneçuela, que va precipitar la captura de Nicolás Maduro i la seva dona, va deixar 100 morts i una quantitat semblant de ferits "Fins ara, i dic fins ara, hi ha 100 morts, 100, i una altra quantitat semblant de ferits. Terrible, l’atac contra el nostre país", va dir. Segons Cabello, entre els morts hi ha "persones que no tenien res a veure amb el conflicte", entre les quals va esmentar "civils, dones que eren a casa seva" i que "van rebre l’impacte de les poderosíssimes bombes" dels EUA.
