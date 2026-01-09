Diverses comunitats rebutgen el pacte i demanen diàleg multilateral
El Govern de Juanma Moreno denuncia un «greuge» per a Andalusia / Múrcia qualifica de "vergonya" la reforma
El Periódico
Diverses comunitats van expressar ahir el seu rebuig del pacte sobre finançament del president Pedro Sánchez amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Per al president d’Andalusia, Juanma Moreno, reprodueix un marc de negociació bilateral que el seu Govern porta denunciant des de fa anys i que torna a situar en primera línia del debat polític el discurs del "greuge i el perjudici a Andalusia".
Tot això, a més, en un escenari de precampanya i amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, com a candidata del PSOE andalús. Per això, en ella se centren els atacs del Govern andalús: "Ella, una andalusa, ha dissenyat el nou sistema de finançament i està permetent el maltractament a Andalusia. En comptes de defensar els interessos andalusos, està defensant els de l’independentisme", va apuntar la portaveu del govern i consellera d’Hisenda, Carolina España.
El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, va qualificar d’"inadmissible i una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la Justícia per continuar agonitzant a La Moncloa". "Pactar amb l’independentisme un finançament a la carta és privilegiar a Catalunya per castigar a la resta d’Espanya. Som la regió més mal finançada i no ens conformarem amb les engrunes d’un acord indigne. Exigim un sistema de finançament just i pactat entre tots", va assenyalar el cap de l’Executiu murcià a través d’una publicació en el seu compte de la xarxa social X.
Des d’Astúries
També Astúries es regira davant l’acord. "No pot ser un contracte d’adhesió", va avisar Guillermo Peláez, conseller d’Hisenda i portaveu del Govern. Astúries, amb un govern socialista, exigeix la convocatòria d’un Consell de Política Fiscal i Financera i, segons Peláez, "ha de servir com a base per a una negociació multilateral". El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va ratllar d’"insolidari", "desigual" i de "greuge per a Aragó" el pacte. El també candidat del PP a les eleccions autonòmiques va recalcar que l’Executiu aragonès va a "donar la batalla i a defensar Aragó" i va anunciar que ja està obtenint els suports d’altres presidents autonòmics per forçar la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.
De moment, està per conèixer-se l’acord que afecta la resta de comunitats autònomes. Està previst que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, comparegui davant els mitjans "en els pròxims dies" per concretar els detalls del nou pacte de finançament.
