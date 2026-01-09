La falta d’acord sobre l’IRPF retarda els Pressupostos
Els republicans s’obren a negociar els comptes estatals i catalans, però exigeixen recaptar íntegrament l’impost
Q. B.
La reunió entre Sánchez i Junqueras va servir per segellar un nou finançament per a Catalunya, però va deixar un cap per lligar important: continua sense haver-hi acord perquè ERC s’obri a negociar els Pressupostos Generals de l’Estat i els de la Generalitat. El problema és que el Govern central manté el rebuig d’una de les demandes clau dels republicans, que és que Catalunya, a més de millorar els seus ingressos, pugui recaptar íntegrament l’IRPF que es paga a la comunitat.
¿Què ha passat a la Moncloa perquè no hagi canviat la negativa de Sánchez a cedir l’IRPF? El president va transmetre a Junqueras que el Govern continua sense veure clar que la Generalitat assumeixi aquesta competència, fet que impedeix a ERC fer el pas de negociar. "Si volen Pressupostos s’ha de moure en això", adverteixen fonts d’ERC. Les mateixes fonts interpreten que el no de Sánchez a aquesta qüestió no és definitiu, i que hi ha marge per avançar. "Tenim un acord en el model de finançament. Ara falta un acord en el model de recaptació", va resumir Junqueras.
La idea d’ERC ara és que el Govern presenti (avui) el nou model de finançament a totes les comunitats i esperar que tothom reaccioni: els presidents autonòmics de tots els signes, especialment els del mateix PSOE i els del PP, així com els partits de l’oposició al Congrés. Seran jornades intenses. Quan passi el vendaval, d’aquí a uns dies, tornaran a la càrrega amb l’assumpte de l’IRPF. "Ho intentarem", diuen els republicans.
Acord amb Illa
Una de les cartes a favor que té Junqueras és que el Govern de Salvador Illa, fidel aliat de Sánchez, també és partidari que Catalunya recapti íntegrament l’IRPF. De fet, l’executiu català ja ha pres diverses decisions per començar a reforçar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb l’horitzó que aquesta recaptació pugui fer-se efectiva el 2028. Ara es tracta de fer que aquesta pinça Illa-Junqueras acabi per fer cedir el Govern central.
Un dels arguments que esgrimeix Junqueras és que ja hi ha "diverses províncies" a Espanya que recapten els seus impostos al marge de la hisenda estatal. Es refereix a les tres diputacions provincials basques, que recapten i gestionen els tributs, fet que constitueix un dels pilars del règim foral. Aquesta circumstància, per a ERC, és la confirmació que Catalunya hauria de poder fer el mateix sense que això provoqués cap problema legal. "Si ja hi ha províncies que són capaces de fer-ho, no se m’acut cap raó per la qual Catalunya no en pugui recaptar com a mínim un", va dir Junqueras.
