Feijóo busca forçar un acord sense quitacions ni bilateralitat
El PP acusa Sánchez d’"agenollar-se davant Junqueras" per "implorar-li oxigen"
Mariano Alonso Freire
La reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras i l’acord assolit pel president del Govern i el líder d’ERC, pel qual Catalunya tindrà 4.700 milions d’euros addicionals per al seu finançament, han tornat a posar en evidència l’estratègia sense fissures que en la matèria ha aconseguit mantenir el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, que durant tretze anys, entre 2009 i 2022, va ser president de la Xunta de Galícia. I que es resumeix en una oposició total, amb l’acord unànime dels 13 presidents autonòmics del Partit Popular –tots en comunitats que formen part del règim comú, en el qual no hi ha el País Basc i Navarra– als plantejaments de l’Executiu Central.
Feijóo i els seus barons ho han pogut dir més alt, però no més clar: ni accepten que es negociï bilateralment amb Catalunya, com creuen que s’ha fet ara amb aquesta trobada , ni accepten la quitació del deute autonòmic amb què Sánchez els tempta des de fa temps, l’última en la Conferència de Presidents de l’estiu passat. Una condonació que ascendiria eventualment gairebé a 90.000 milions d’euros i el rebuig de la qual per a Sánchez és tan absurd, segons ha expressat recentment el cap de l’Executiu, com si un particular rebutgés que el seu banc li condonés la hipoteca.
Unanimitat
Ni en l’esmentada reunió, a Barcelona, ni en la de mig any abans a Santander, a finals del 2024, va aconseguir el Govern del PSOE i Sumar obrir cap esquerda entre els barons populars. Malgrat els matisos ideològics entre ells i a l’òbvia dissimilitud dels territoris que governen (la comunitat més poblada d’Espanya, Andalusia; tres de les més riques, Madrid, Balears i el País Valencià; algunes de les quals pateixen amb més accent el problema de la despoblació i l’envelliment de la població, com Aragó, Castella i Lleó i Galícia, etc.) la veu dels Juan Manuel Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Alfonso Rueda ha sigut sempre unànime en aquesta matèria.
No volen, per esgotar l’analogia de Sánchez, que se’ls perdoni el que els queda per pagar d’hipoteca, perquè consideren que tot i que individualment pogués ser beneficiós no suposaria fer justícia entre unes administracions i altres segons el seu nivell d’endeutament. I perquè creuen, i en això coincideixen amb alguns dels seus homòlegs del PSOE, singularment el president de la Junta de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que en realitat no hi hauria quitacio o cap supressió del deute, sinó que aquesta canviaria de mans, passant de les administracions autonòmiques l’administració central.
Ahir, el PP va acusar Pedro Sánchez d’"agenollar-se davant Junqueras" per "implorar-li oxigen", gairebé al mateix temps que a la Moncloa començava la reunió entre el president del Govern i el dirigent republicà, tal com aquest últim va anunciar el cap de setmana passat en una entrevista en EL PERIÓDICO. "Què hi fa, Junqueras a la Moncloa", es va preguntar el vicesecretari de política autonòmica dels populars, Elías Bendodo.
El mateix Feijóo va reforçar aquesta idea hores després amb un breu missatge a les xarxes socials, en què va assegurar que "la igualtat dels espanyols no pot ser moneda de canvi" i que "la Moncloa no és una casa d’empenyorament per apuntalar un govern en ruïnes". El líder de l’oposició, a més, va concloure el seu missatge dient que "el finançament autonòmic ha de perseguir el bé comú i així serà quan governem", va dir.
