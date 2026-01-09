Generals que roben petroli
Dues setmanes abans de les presidencials de novembre del 2024, John Kelly, general de quatre estrelles i exsecretari de Seguretat Interna, va advertir que si Trump tornava a guanyar governaria com un feixista, a partir del que li havia dit: "Necessito la mena de generals que tenia Hitler".
Ernesto Ekaizer
Veneçuela no és la Polònia de l’1 de setembre del 1939, sobre la qual Hitler va desencadenar la blitzkrieg, la guerra llampec, però no és menys cert que Trump en va ordenar una luftkrieg, el vol rasant llampec de 150 helicòpters sobre Caracas i altres ciutats, en la matinada del 3 de gener del 2026, després d’assetjar les costes amb dos portaavions, gairebé 15.000 soldats i marines, i ordenar assassinats sumaris de 140 ciutadans que tripulaven, des de setembre, 34 embarcacions, a qui l’Administració Trump va condemnar sumàriament per presumpte narcotràfic, sense aportar una sola prova.
Veneçuela no és la Polònia de l’1 de setembre del 1939, però immediatament Trump va reiterar, envalentit pel segrest del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la promoció de la seva aposta a Caracas, la nova presidenta encarregada Delcy Rodríguez, el seu interès per incorporar als EUA el territori de Groenlàndia. Sense oblidar que també aspira a aconseguir la "devolució" o "recuperació" del canal de Panamà.
La política exterior o doctrina Donroe –el que es diu el corol·lari Trump de la doctrina Monroe del 1823– és la continuació de la política exterior per mitjans similars. Trump ha desplegat una guerra interna contra els immigrants amb la creació de l’HISSI, una policia especial, i ha enviat la Guàrdia Nacional a patrullar ciutats importants del país.
Militarització interna i externa
La militarització interna ha tingut el seu correlat en la militarització externa: el suport total a la consumació del genocidi del poble palestí impulsat per Netanyahu a Gaza, els atacs amb míssils contra l’Iran i altres països. I, més recentment, el bombardeig a Nigèria el 25 de desembre del 2025.
¿Es pot desplegar una activitat interior i exterior d’aquesta magnitud sense una "fascistització", per dir-ho així, de les Forces Armades i dels cossos de seguretat nord-americans?
Una pista important la va donar un general de quatre estrelles de l’Exèrcit retirat. Es diu John Kelly. Va ser assessor de Seguretat Nacional i més tard, cap de gabinet de la Casa Blanca, durant el primer mandat de Trump 2017-2021.
Durant una visita a Europa el 2018, amb motiu del centenari del final de la Gran Guerra (1914-1918), Kelly va explicar al president quins països eren entre els "bons" i els "dolents", així com les atrocitats comeses per Hitler. Trump li va respondre: "Bé, Hitler va fer moltes coses bones". L’episodi va transcendir el 2021 arran del llibre del periodista Michael Bender, de The Wall Street Journal.
Però va ser dues setmanes abans de les eleccions presidencials del 5 de novembre quan la història va ressuscitar. Perquè Kelly, exsecretari de Seguretat Interna, va decidir que era hora de parlar quan Trump va anunciar en campanya que pensava utilitzar els militars contra els seus adversaris polítics.
Volia impedir la tornada de Trump a la Casa Blanca. Kelly, doncs, va mantenir entrevistes amb diversos mitjans de comunicació, entre ells The New York Times i The Atlantic. "L’expresident se situa a l’extrema dreta, és un autoritari i admira gent que podríem definir com dictadors. De manera que sí, entra en la definició general de feixista, segur" va dir al Times. I va confirmar informes que circulaven en el sentit que Trump havia parlat positivament de Hitler.
Admiració per Hitler
En la seva entrevista amb The Atlantic, Kelly va recordar que, en certa ocasió, Trump va dir que el seu personal militar hauria de professar la mateixa deferència que caracteritzava els generals alemanys. "¿Et refereixes als generals d’Otto Bismarck [el canceller alemany del segle XIX]? Segur que no et refereixes als generals de Hitler", va preguntar Kelly. "Sí, sí els generals de Hitler", va contestar Trump.
Jeffrey Goldberg, editor en cap de The Atlantic, va explicar en la CNN, el 23 d’octubre del 2024, dues setmanes abans de les eleccions presidencials: "L’admiració de Trump per Hitler va ser el més impactant que vaig escoltar a la Casa Blanca".
Ara aquella predicció de Kelly s’ha fet realitat, tant en política interior com en política exterior. Una imatge val més que mil paraules. I aquesta imatge va ser la del general de la Força Aèria John Daniel Raizin Caine, cap d’Estat Major Conjunt, junt amb Trump, a qui no deixava d’elogiar, en el xou de premsa de dissabte passat.
Caine, precisament, va ser elevat a aquest càrrec per Trump, que el febrer de 2025 va destituir Charles Q. Brown Jr. Trump, Caine, i altres generals, han començat a "robar a punta de pistola el petroli de Veneçela", segons ha denunciat el senador Chris Murphy, "en una operació boja per un període indefinit de temps".
