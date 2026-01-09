L’Església cedeix i accepta indemnitzar les víctimes de pederàstia
El Govern i la Conferència Episcopal crearan un òrgan mixt, amb participació de les víctimes, encarregat de gestionar les reparacions
Iván Gil
De sorpresa i amb l’horitzó d’una possible pròxima visita del Papa a Espanya. D’aquesta manera han arribat a un acord el Govern i l’Església a Espanya per tancar el sistema de reparació i reconeixement a les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica per a qui ja no és possible la via judicial. L’Executiu s’havia posat fi d’any com a data límit per mirar de desbloquejar aquesta carpeta, que estava des de l’abril del 2024 sense avanços. A tall d’ultimàtum, davant les resistències de la Conferència Episcopal, es va amenaçar d’optar per la via unilateral per obligar legalment l’Església a assumir les compensacions econòmiques. Ja no serà necessari.
El sistema acordat és el d’un òrgan mixt amb participació de les víctimes i reparacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a càrrec de l’Església. El Defensor del Poble serà la institució encarregada d’elaborar les propostes de reconeixement i reparació. L’Església catòlica haurà de donar compliment a les mesures reparadores en el termini d’un any, prorrogable a un altre més. Si no ho fessin la diòcesi, institut o entitat religiosa responsable, segons traslladen fonts coneixedores de l’acord, la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos en garantiran el compliment.
Clima de desacords
La rúbrica d’aquest acord la van plasmar el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, amb el president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, al palau de Parcent, una de les seus del departament que encapçala el titular de Justícia.
L’any nou ha portat l’acord, que es produeix en un clima de desacords entre l’Executiu i la Conferència Episcopal evidenciat amb Argüello demanant "qüestió de confiança, moció de censura o eleccions" al president del Govern. Pedro Sánchez va acusar el president de la CEE d’interferència política i li va indicar que "el temps en què els bisbes interferien en la política va acabar quan va començar la democràcia". També el mateix Bolaños, que és l’encarregat de les relacions amb l’Església, va recriminar a Argüello per carta el seu comentari.
L’acord arriba també en el marc d’una possible pròxima visita del Sant Pare a Espanya. Argüello i els cardenals José Cobo i Joan Josep Omella, arquebisbes de Madrid i Barcelona, respectivament, es reuniran avui amb la Secretaria d’Estat del Vaticà per posar sobre la taula el possible viatge del papa Lleó XIV a Espanya i tancar quines ciutats podria visitar.
La pretensió del Govern amb l’objecte d’un acord, com va explicar Bolaños en la seva última reunió amb les associacions de víctimes, passava per empènyer la creació d’un òrgan mixt amb l’Església, com així ha sigut. Amb la pretensió de donar-li independència i deixar com una mena d’àrbitre el Defensor del Poble. L’objectiu és que compti amb les mateixes víctimes, tingui processos segurs i respectuosos i pugui decretar compensacions obligatòries a càrrec de la mateixa Església. Aquesta última tindria veu, però no vot en l’esmentat òrgan.
Com sol·licitava l’Església, el Govern s’ha compromès a abordar la reparació integral de víctimes d’abusos en qualsevol àmbit de la vida social. A més, s’ha acceptat que les reparacions econòmiques estiguin exemptes de l’impost sobre la renda.
