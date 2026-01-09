Macron avisa que els Estats Units s’estan "allunyant" dels seus aliats
El president de França critica el "nou imperialisme" portat a terme per Trump i lamenta que el país estigui "ignorant les normes internacionals"
Leticia Fuentes
Emmanuel Macron va trencar ahir el seu silenci després d’escoltar com el món es feia ressò de les burles que li llançava Donald Trump fa uns dies. No obstant, la seva resposta va prendre un altre camí: el de la diplomàcia. Amb semblant seriós, la mà a la butxaca i sense gairebé guió en què recolzar-se, el president de França va aprofitar la Conferència Anual d’Ambaixadors, celebrada al Palau de l’Elisi, per llançar un clar missatge sobre els últims esdeveniments internacionals. Els Estats Units s’estan "allunyant progressivament" d’alguns aliats i "ignorant les regles internacionals", va criticar durant el seu discurs davant una sala plena de diplomàtics francesos.
"Els europeus vivim un discurs anticolonial que no correspon a la realitat de les nostres pràctiques, mentre que patim una agressivitat neocolonial d’alguns cada vegada més vigent en les relacions diplomàtiques", va abundar.
Macron va lamentar viure en un context de "nou colonialisme i nou imperialisme", amb grans potències amb la "temptació de repartir-se el món" i unes institucions cada vegada "menys eficaces", i va posar com a exemple l’"esdevingut en els últims dies", amb referència a Veneçuela i les amenaces nord-americanes sobre Groenlàndia. "Tots els dies, la gent es pregunta si Groenlàndia serà envaïda, si el Canadà es veurà amenaçat de convertir-se en l’estat número 51 (dels EUA) o si Taiwan es veurà encara més assetjat".
Tot i que el president francès va voler ser caut i va evitar esmentar directament les "potències desestabilitzadores", com els Estats Units, Xina, Rússia o l’Iran, no va desaprofitar l’ocasió per advertir que Europa és "més forta del que alguns es poden imaginar", i que "el nucli de la seva acció és continuar enfortint-se en "una lògica de poder per a França i Europa".
La relació entre França i els EUA sempre ha tingut alts i baixos, especialment davant la insistència de Trump d’humiliar en públic Macron. No obstant, el president gal sap que entrar en el joc trumpista podria sortir-li car, ja que els EUA són un aliat dins de les negociacions de pau en el conflicte entre Ucraïna i Rússia.
Durant aquesta trobada anual, l’objectiu de la qual és definir les prioritats de la política exterior de França, Macron va aprofitar per anunciar la implementació d’una agenda accelerada de preferències comercials europees. Aquest calendari buscarà "simplificar el mercat únic de capitals", perquè, segons ell, "aquesta Europa de 450 milions d’habitants realment necessita existir" i "ser més real". La defensa dels interessos econòmics europeus és una altra de les grans preocupacions del president, que va distingir la protecció del proteccionisme i que va considerar que la defensa dels interessos econòmics europeus passa per enfrontar-se a dos grans problemes: "L’agressió xinesa i els aranzels nord-americans".
La preferència europea
Sobre aquestes preferències comercials, i aprofitant la possible imminència de la firma del tractat entre la UE i el Mercosur, Macron va lamentar que el Vell Continent sigui una potència que regula "excessivament els seus propis actors i no protegeix prou la seva economia dels actors estrangers". França s’ha mostrat reticent a aquest acord, que ha generat importants mobilitzacions del sector agrari al país, com les d’ahir, quan centenars d’agricultors van envair la capital amb els seus tractors per protestar contra el pacte.
La prioritat d’Europa ara és la seva defensa. Per això, Macron va anunciar que intensificarà l’esforç militar, "fent tot el possible" per protegir la sobirania d’Europa. En un món inestable, la seguretat i la defensa s’han convertit en un prioritat absoluta, una cosa que el president va voler recordar i va demanar "reinvertir en els temples del multilateralisme", començant per l’ONU.
