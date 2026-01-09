Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Aquest dissabte

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Els Mossos preparen un dispositiu especial per impedir xocs entre les dues faccions

Contactes a Europa, caladors al carrer, eco a la TV: noves estratègies de la galàxia ultra a Espanya

«Amunt Espanya i Amunt Europa», criden aquests membres de Núcleo Nacional a l’acabar un missatge rodat en vídeo per a xarxes socials.

«Amunt Espanya i Amunt Europa», criden aquests membres de Núcleo Nacional a l’acabar un missatge rodat en vídeo per a xarxes socials. / N+N

Germán González

Barcelona

«Hi ha un tercer camí que és el nostre i hem vingut per vèncer»: el grup neonazi Núcleo Nacional (NN) desembarca a Barcelona i amb aquest missatge adverteix de les seves intencions. Aquest grup ultra ha convocat els seus adeptes a les 18.00 hores, tot i que no confirmaran la ubicació exacta fins a 24 hores de la cita. «Vam arribar a Barcelona per vèncer. Malgrat a qui li pesi», insisteixen a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

L’acte dels neonazis de NN ja ha posat en alerta tota l’escena antifeixista, d’extrema esquerra i independentista de la ciutat, que han convocat contraprotestes a l’acte de presentació de la delegació ultra a Barcelona.

En concret, l’Assemblea de Joves,Esquerra Unida de Catalunya, moviments vinculats a la CUP (Endavant, Forja de Poble Lliure...), el sindicat COS, Nacionalistes, entre d’altres, han fet una crida a frenar la ultradreta aquest dissabte.

Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Mossos preparen un dispositiu especial per evitar xocs entre les dues faccions, antipodianes en l’ideològic però que coincideixen a servir-se de mètodes violents als carrers.

Al radar policial

Núcleo Nacional és un vell conegut de la policia i les forces de l’ordre. A més de llançar propaganda racista i instrumentalitzar el drama migratori des de fa mesos, ha anat expandint la seva influència a Espanya, on la seva presència no deixa de ser residual malgrat això.

La seva seu a Madrid compta amb gimnàs i exhibeix retrats d’Adolf Hitler, i es coneix com a ‘el Nido del Águila’ , el nom de la casa de muntanya que va regalar el partit nazi a Hitler als Alps bavaresos. A més, ha ampliat els seus tentacles a àrees de Castella i Lleó, Andalusia, el País Valencià i Astúries, entre altres zones.

El mes d’octubre passat, els representants d’IU al Congrés, pertanyents al grup Sumar, van sol·licitar al Govern que iniciï els procediments necessaris per sol·licitar a la Fiscalia la dissolució de l’agrupació neonazi, remarcant que el grup ja va ser objecte d’investigació per la Guàrdia Civil a l’abril, després de difondre un vídeo que incitava a una «defensa activa» dels carrers i al combat contra el que denominen una «invasió», amb missatges d’odi dirigits a marroquins i jueus.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  2. Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
  3. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  4. Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  7. Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
  8. Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Continuen els treballs de substitució de rajoles en el primer tram del Passeig de Manresa

Continuen els treballs de substitució de rajoles en el primer tram del Passeig de Manresa

Escapada d'un dia a Puigcerdà: guia per gaudir al màxim de la capital de la Cerdanya

Escapada d'un dia a Puigcerdà: guia per gaudir al màxim de la capital de la Cerdanya

Els millors santuaris ‘healthy’ de Barcelona

Els millors santuaris ‘healthy’ de Barcelona

Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan

Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan

Lise Davidsen encapçala ‘Tristan und Isolde’ al Liceu

Finlàndia avança Espanya com a país europeu amb més taxa d’atur

Finlàndia avança Espanya com a país europeu amb més taxa d’atur

Illa i Puente formalitzaran la constitució de l’empresa mixta de Rodalies dilluns

Illa i Puente formalitzaran la constitució de l’empresa mixta de Rodalies dilluns
Tracking Pixel Contents