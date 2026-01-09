Aquest dissabte
Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte
Els Mossos preparen un dispositiu especial per impedir xocs entre les dues faccions
Contactes a Europa, caladors al carrer, eco a la TV: noves estratègies de la galàxia ultra a Espanya
Germán González
«Hi ha un tercer camí que és el nostre i hem vingut per vèncer»: el grup neonazi Núcleo Nacional (NN) desembarca a Barcelona i amb aquest missatge adverteix de les seves intencions. Aquest grup ultra ha convocat els seus adeptes a les 18.00 hores, tot i que no confirmaran la ubicació exacta fins a 24 hores de la cita. «Vam arribar a Barcelona per vèncer. Malgrat a qui li pesi», insisteixen a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.
L’acte dels neonazis de NN ja ha posat en alerta tota l’escena antifeixista, d’extrema esquerra i independentista de la ciutat, que han convocat contraprotestes a l’acte de presentació de la delegació ultra a Barcelona.
En concret, l’Assemblea de Joves,Esquerra Unida de Catalunya, moviments vinculats a la CUP (Endavant, Forja de Poble Lliure...), el sindicat COS, Nacionalistes, entre d’altres, han fet una crida a frenar la ultradreta aquest dissabte.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Mossos preparen un dispositiu especial per evitar xocs entre les dues faccions, antipodianes en l’ideològic però que coincideixen a servir-se de mètodes violents als carrers.
Al radar policial
Núcleo Nacional és un vell conegut de la policia i les forces de l’ordre. A més de llançar propaganda racista i instrumentalitzar el drama migratori des de fa mesos, ha anat expandint la seva influència a Espanya, on la seva presència no deixa de ser residual malgrat això.
La seva seu a Madrid compta amb gimnàs i exhibeix retrats d’Adolf Hitler, i es coneix com a ‘el Nido del Águila’ , el nom de la casa de muntanya que va regalar el partit nazi a Hitler als Alps bavaresos. A més, ha ampliat els seus tentacles a àrees de Castella i Lleó, Andalusia, el País Valencià i Astúries, entre altres zones.
El mes d’octubre passat, els representants d’IU al Congrés, pertanyents al grup Sumar, van sol·licitar al Govern que iniciï els procediments necessaris per sol·licitar a la Fiscalia la dissolució de l’agrupació neonazi, remarcant que el grup ja va ser objecte d’investigació per la Guàrdia Civil a l’abril, després de difondre un vídeo que incitava a una «defensa activa» dels carrers i al combat contra el que denominen una «invasió», amb missatges d’odi dirigits a marroquins i jueus.
