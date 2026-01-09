Protestes a Minneapolis perquè un agent d’immigració mata una dona
El Periódico
Minneapolis va viure ahir la seva segona jornada de protestes per la mort d’una dona nord-americana després de rebre diversos trets per part d’un agent del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE, per la seva sigla en anglès), mentre el Govern de Trump intentava justificar l’actuació policial.
Desenes de manifestants es van concentrar davant l’edifici federal on es troben els agents antiimmigració. "Assassins", "Esteu matant nord-americans", van cridar els manifestants als agents, que van formar una barrera humana per protegir els accessos a l’edifici, informa Efe.
Renee Good, de 37 anys, va morir dimecres després de rebre diversos trets per part d’un agent d’ICE mentre protestava contra la presència d’aquesta unitat a la ciutat.
Al llarg del matí, diversos manifestants es van enfrontar amb els agents federals i els van demanar que marxin de la ciutat com també els va requerir l’alcalde, Jacob Frey, arran de conèixer l’incident. Els enfrontaments més importants es van viure quan va arribar a la protesta Gregory Bovino, alt funcionari de la seguretat fronterera dels EUA, una de les figures més visibles en les operacions d’immigració de l’Administració Trump, en ciutats com Minneapolis.
Bovino es va passejar al llarg de la cadena humana d’agents federals, amb una actitud desafiadora, mentre els manifestants l’acusaven de ser el responsable de la mort de Good. En altres grans ciutats, com Nova York i Washington, també hi va haver protestes.
En un intent de justificar l’acció de l’agent que va posar fi a la vida de Renee Good, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, va assegurar que la dona va cometre "un acte de terrorisme domèstic" a l’"utilitzar el seu vehicle com una arma". L’agent, va afegir, va disparar perquè "va sentir que la seva vida corria perill". Les declaracions de Noem contradiuen les anàlisis de diversos mitjans del país.
