El silenci de Putin sobre Veneçuela desperta conjectures
Marc Marginedas
Han passat cinc dies des de la incursió dels helicòpters nord-americans al cel de Caracas i encara no s’ha trencat el silenci més eixordador de tots els actors vinculats a la crisi de Veneçuela: el del president de Rússia, Vladímir Putin. Des de Moscou, ha parlat el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, oligarques com Oleg Deripaska, o fins i tot ex primers ministres i expresidents. Però el mutisme del líder del Kremlin davant l’arrest de Nicolás Maduro, el seu principal aliat a l’Amèrica Llatina, no ha passat desapercebut als observadors, que han desplegat una infinitat de conjectures.
Per a la majoria, Putin calla perquè el seu interès està focalitzat en una altra part del món, arribant alguns a insinuar que Moscou fins i tot donava ja Maduro per liquidat. "El suport de Rússia a Maduro ha sigut sempre més simbòlic que una altra cosa", va valorar a la cadena pública alemanya DW Neil Melvin, director d’estudis de seguretat internacional en el Royal United Services Institute (RUSI), del Regne Unit. Melvin considera que el baix perfil del president rus obeeix a la necessitat de no irritar els EUA, en un moment en què es negocia un acord sobre Ucraïna.
Una valoració semblant és compartida per un analista a Ucraïna que prefereix mantenir el seu nom en secret. "Putin es troba en una posició precària: si demostra massa suport per Veneçuela, corre el risc de desencadenar la ira de Trump", va assegurar a EL PERIÓDICO, en un missatge de Telegram.
Alguns especialistes s’abonen a la teoria que Moscou i Washington continuen parlant del futur de Veneçuela, en particular del sector del petroli. En una entrevista amb EL PERIÓDICO, l’advocada Eva Golinger, experta en chavisme, recorda al periodista Ernesto Ekáizer que l’actual presidenta manté una bona relació amb el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, i evoca la possibilitat que "els russos ajudessin en les negociacions".
