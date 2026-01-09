Trump cita Repsol i altres grans petroleres per rellançar inversions
Les empreses reclamen seguretat jurídica i garanties financeres, així com estabilitat política, per tornar al país
Sara Ledo
L’Administració de Donald Trump ha convocat aquest divendres a la Casa Blanca a una dotzena d’executius d’empreses petroleres d’arreu del món, entre les quals es troba l’espanyola Repsol, per abordar la possible reactivació de la producció veneçolana després de la captura de l’expresident veneçolà Nicolás Maduro. Entre les petroleres que acudiran a la cita destaquen les companyies nord-americanes Chevron –l’única companyia estrangera que actualment opera a Veneçuela– i Exxon Mobil, segons va avançar Bloomberg.
Amb el 17% de les reserves mundials de petroli, gairebé quatre vegades més que les dels EUA, Veneçuela amb prou feines produeix l’1% de l’oferta mundial. Després de l’agressió militar contra Veneçuela i la captura del seu president, la Casa Blanca aspira que les grans empreses de cru posin en marxa la reconstrucció de la infraestructura petrolera. I així ho va fer saber Trump, dissabte passat: "Les grans petroleres nord-americanes, les més grans del món, invertiran milers de milions de dòlars per reparar la malmesa infraestructura petrolera i començar a fer diners per al país".
Aquestes paraules no van passar desapercebudes per a les empreses que van mostrar, a través d’analistes i experts, les seves reticències a posar en marxa els plans del polític nord-americà. Les multinacionals reclamen seguretat jurídica i garanties financeres, així com estabilitat política, per tornar a invertir en el país. I això és el que, a priori, es posarà sobre la taula en la reunió d’aquest divendres a Washington.
Repsol és present a Veneçuela des del 1993. La seva activitat en aquest país se centra en la producció de gas natural, més que de petroli, i el 85% és per a consum intern. A Veneçuela concentra el seu segon volum de reserves d’hidrocarburs més elevat (amb 256 milions de barrils, un 15% del total de la companyia), només per darrere de les que té als Estats Units (amb 753 milions de barrils al tancament del 2024).
Fa anys que la companyia espanyola negocia amb el règim chavista un deute acumulat (actualment d’uns 900 milions d’euros) que Caracas manté amb l’empresa. Fins fa uns mesos, Veneçuela pagava la companyia que dirigeix Josu Jon Imaz en espècie, amb vaixells carregats de petroli, per aquest deute i per les seves operacions. Repsol havia reactivat el seu negoci al país en col·laboració amb l’empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) el 2023, però el Govern de Trump va revocar l’any passat els permisos especials que tenia la petrolera per operar al país.
