Trump planeja elevar un 50% la despesa militar en plena onada intervencionista
Les accions de les empreses armamentistes es disparen tot i que el president necessita l’aprovació del Congrés per a una inversió en Defensa sense precedents en temps de pau
Irene Benedicto
Quan Donald Trump va anunciar, aquest dimecres, que elevaria el pressupost de Defensa dels Estats Units fins a 1,5 bilions de dòlars el 2027 estava enviant un missatge polític i estratègic. El salt, de més d’un 50% sobre la partida actual, arriba després de la intervenció militar a Veneçuela i l’anunci del control polític i econòmic total del país caribeny, amb amenaces obertes sobre Groenlàndia i en un escenari internacional cada vegada més tensionat. Per a Trump, la força continua sent la principal eina per ordenar un món que descriu com a inestable.
L’impacte va ser immediat. Wall Street va reaccionar amb pujades marcades del sector armamentístic, un senyal que els mercats assumeixen que l’anunci es pot traduir en nous contractes milionaris, fins i tot abans que el pla superi l’examen del Congrés dels EUA, que és el que l’ha d’aprovar si es respecta la separació de poders. La resposta borsària va xocar, en canvi, amb els dubtes que l’anunci va tornar a obrir sobre la sostenibilitat de la despesa pública.
Trump va justificar l’augment com una qüestió de seguretat nacional i va assegurar que permetria protegir el país "independentment de l’enemic". També va defensar que la xifra no sorgeix del no-res, sinó de converses prolongades amb el Congrés. Tot i així, el volum del salt (600.000 milions de dòlars més) torna a posar sobre la taula una discussió incòmoda a Washington: quant més pot créixer la despesa militar sense disparar un dèficit que ja pesa sobre els comptes federals, i fins on està disposat a arribar Trump unilateralment.
Si la proposta es materialitza, suposarà un salt a gran escala. Tant Trump com el president Joe Biden, quan va agafar el relleu el 2020, van elevar la despesa militar a la seva arribada, van continuar de manera més discreta els dos anys següents i van desaccelerar al final del seu mandat. En el seu primer mandat, Trump va fer va portar el pressupost militar de 626.000 milions a 719.000 milions, un augment del 15% que es queda en menys de la meitat (7%) ajustat a la inflació.
Per la seva banda, Biden va situar el pressupost de Defensa en 875.000 milions el 2023, el més alt des del final de la Guerra Freda, empès per la guerra a Ucraïna i la rivalitat amb la Xina. Si Trump se surt amb la seva, aquest salt del 50% en un sol any implicaria que els EUA passarien a dedicar al voltant del 3% a més del 5% del seu PIB en Defensa, cosa sense precedents en temps de pau .
El president afirma que l’increment de la despesa militar es pot finançar gràcies als ingressos procedents dels aranzels. Segons la seva versió, Washington pot "arribar fàcilment" a l’objectiu d’1,5 bilions gràcies a aquesta recaptació, que va qualificar de "tremenda".
El problema és que aquests ingressos pels aranzels ja tenen altres destinataris, designats pel mateix Trump. Els primers que el magnat va assenyalar fa mesos van ser els sectors castigats per la seva política comercial, en especial els grangers,a que ha promès recompensar. A més, diu voler repartir xecs de fins a 2.000 dòlars a ciutadans afectats per l’encariment de productes importats, cosa que ascendiria a 600.000 milions de dòlars a l’any segons càlculs d’organitzacions independents nord-americanes citades pel New York Times.
Els aranzels
Tot i així, el president va reiterar que si no fos pel flux de diners dels aranzels, el pressupost militar amb prou feines hauria pujat uns 100.000 milions, fins a rondar el bilió. La resta, va insistir, és possible gràcies a aquesta recaptació extraordinària, malgrat que fa temps que economistes adverteixen que la bretxa entre despesa i ingressos federals es mou en nivells difícils de sostenir.
Els mercats no van esperar que el debat polític s’aclareixi. Les accions de Lockheed Martin, Northrop Grumman i Raytheon —tres gegants nord-americans del sector de defensa, pilars del complex militar-industrial i proveïdors històrics del Pentàgon— van pujar més d’un 5% al tancament de Wall Street.
L’impuls es va estendre fora dels EUA. A Europa, una cistella de valors de defensa elaborada per Goldman Sachs va avançar fins a un 3,8%, i el moviment també va tenir ressò a Àsia. Són empreses estretament lligades a la despesa pública en armament i tradicionalment ben posicionades quan Washington accelera la inversió militar, tot i que Trump les ha col·locat ara sota pressió.
En paral·lel a l’anunci pressupostari, el president va amenaçar d’endurir les condicions per als contractistes armamentístics: crítiques a les recompres d’accions, als dividends i als salaris "exorbitants" dels executius, amb la proposta de limitar aquestes remuneracions a 5 milions de dòlars anuals. Raytheon va ser assenyalada com la companyia "menys receptiva" a les necessitats de l’Exèrcit i advertida d’un possible trencament de contractes si no accelera la producció.
La llei del més fort
El salt pressupostari es produeix enmig d’una creixent tensió internacional. Després de l’entrada a Veneçuela i detenció de Nicolás Maduro, l’Exèrcit dels EUA va interceptar un petroler amb bandera russa per una presumpta violació de les sancions. Trump ha arribat a amenaçar d’explotar els recursos petrolers de Veneçuela sota pressió militar. A l’Àrtic, va tornar a posar sobre la taula la possibilitat d’annexionar Groenlàndia, un territori semiautònom de Dinamarca, cosa que ha fet revifar el malestar entre socis europeus.
La proposta haurà de passar ara pel Congrés, on no tots veuen viable ni desitjable una pujada d’aquest calibre. Però el missatge ja està llançat: més despesa, més pressió geopolítica i un complex militar que, almenys per ara, torna a cotitzar a l’alça.
