Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Trump rebaixa el to amb Colòmbia i es reunirà amb Petro

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, a Bogotà el 29 de desembre passat.

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, a Bogotà el 29 de desembre passat.

Abel Gilbert

Buenos Aires

"Va ser un gran honor parlar amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro". Donald Trump sembla haver girat sobre els seus passos i abaixar el to d’un conflicte que amenaçava de mirar-se al mirall de Veneçuela. "Vaig agrair la seva trucada i el seu to, i espero reunir-me amb ell pròximament". El multimilionari republicà va dir que durant la conversa telefònica que van mantenir dimecres a la nit es va parlar sobre "la situació de les drogues i altres desacords que hem tingut". Va revelar també que el secretari d’Estat, Marco Rubio, i la ministra de Relacions Exteriors de Colòmbia, Rosa Villavicencio, estaven realitzant "els tràmits necessaris" per a una trobada bilateral que "tindrà lloc a la Casa Blanca". Petro va afegir: "Si cal parlar, vaig on sigui". Una disposició que li va permetre assegurar que Colòmbia "podia dormir tranquil·la".

Després, en un acte massiu, Petro va ampliar la seva versió de l’ocorregut: "Em va deixar parlar, i en la conversa vaig tocar dos temes, per no allargar-me: que es restableixin les comunicacions directes entre cancelleries i president. Si no es dialoga, hi ha guerra, ens ho ha ensenyat la història, fins i tot el meu avi ho sabia. El que ha passat avui, després de molt temps, és que hem parlat, i he restablert comunicació per primera vegada".

Augment de les confiscacions

Petro va reiterar al seu interlocutor les xifres que van permetre la disminució del sembrat de coca i com havien augmentat les confiscacions: 1.000 tones el 2024 i una xifra més alta el 2025. Va parlar dels 700 extradits als EUA i la substitució de cultius voluntària. "I li vaig dir: molts polítics que han arribat a l’estat de Florida tenen relacions amb el narcotràfic". La pau de Colòmbia, va afegir, pot ser "la pau de Veneçuela", i cal treure el factor més gran de violència bilateral que es diu Exèrcit d’Alliberament Nacional, la guerrilla d’origen guevarista que opera als dos costats de la frontera i té protecció del madurisme.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents