Trump rebaixa el to amb Colòmbia i es reunirà amb Petro
Abel Gilbert
"Va ser un gran honor parlar amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro". Donald Trump sembla haver girat sobre els seus passos i abaixar el to d’un conflicte que amenaçava de mirar-se al mirall de Veneçuela. "Vaig agrair la seva trucada i el seu to, i espero reunir-me amb ell pròximament". El multimilionari republicà va dir que durant la conversa telefònica que van mantenir dimecres a la nit es va parlar sobre "la situació de les drogues i altres desacords que hem tingut". Va revelar també que el secretari d’Estat, Marco Rubio, i la ministra de Relacions Exteriors de Colòmbia, Rosa Villavicencio, estaven realitzant "els tràmits necessaris" per a una trobada bilateral que "tindrà lloc a la Casa Blanca". Petro va afegir: "Si cal parlar, vaig on sigui". Una disposició que li va permetre assegurar que Colòmbia "podia dormir tranquil·la".
Després, en un acte massiu, Petro va ampliar la seva versió de l’ocorregut: "Em va deixar parlar, i en la conversa vaig tocar dos temes, per no allargar-me: que es restableixin les comunicacions directes entre cancelleries i president. Si no es dialoga, hi ha guerra, ens ho ha ensenyat la història, fins i tot el meu avi ho sabia. El que ha passat avui, després de molt temps, és que hem parlat, i he restablert comunicació per primera vegada".
Augment de les confiscacions
Petro va reiterar al seu interlocutor les xifres que van permetre la disminució del sembrat de coca i com havien augmentat les confiscacions: 1.000 tones el 2024 i una xifra més alta el 2025. Va parlar dels 700 extradits als EUA i la substitució de cultius voluntària. "I li vaig dir: molts polítics que han arribat a l’estat de Florida tenen relacions amb el narcotràfic". La pau de Colòmbia, va afegir, pot ser "la pau de Veneçuela", i cal treure el factor més gran de violència bilateral que es diu Exèrcit d’Alliberament Nacional, la guerrilla d’origen guevarista que opera als dos costats de la frontera i té protecció del madurisme.
