L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Albares afirma que treballa per alliberar més presos espanyols
Zapatero va mediar en l’excarceració dels cinc presoners que van arribar ahir a Madrid
Mario Saavedra
Els cinc espanyols alliberats pel règim chavista a Veneçuela van arribar ahir a Espanya en un vol procedent de Bogotà (Colòmbia) que va aterrar a l’aeroport de Madrid-Barajas a primera hora de la tarda. Allà es concentraven familiars, amics, seguidors i periodistes des de feia hores per rebre’ls però, en lloc de sortir per arribades com els altres passatgers, i tal com s’havia anticipat, van desembarcar i les autoritats els van portar per una altra porta per tal de no exposar-se al públic.
Els nouvinguts van passar un reconeixement mèdic per comprovar el seu estat de salut, que és bo, si bé es troben més prims, segons va avançar la vigília el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va parlar amb ells ahir a la nit. A més, el ministre va assenyalar que hi ha esperances que segueixin les excarceracions d’aquests presos, considerats polítics per Espanya. "Estem pendents que hi pugui haver algun alliberament més, en concret el d’una persona que estem seguint. Es podria portar a terme en les pròximes hores", va afegir el ministre.
Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va expressar ahir el suport d’Espanya a una "transició pacífica, dialogada i democràtica" a Veneçuela, un procés que, va remarcar, ha d’estar "liderat pels mateixos veneçolans". En un missatge difós en xarxes socials, el cap de l’Executiu va afirmar que Espanya vol "acompanyar el país en aquesta nova etapa" i "contribuir a acostar posicions", una cosa que va dir haver traslladat tant la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, com el dirigent opositor Edmundo González Urrutia. "Amèrica Llatina sap que compta amb el suport d’Espanya", va assenyalar Sánchez, al·ludint converses que ha tingut aquesta setmana amb els presidents del Brasil, Xile, Colòmbia, Guatemala, Mèxic i l’Uruguai.
"Ja és una realitat"
Dijous passat, el president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela (AN) i cap negociador del madurisme, Jorge Rodríguez, va anunciar l’alliberament d’"un nombre important de persones", que inclou veneçolans i estrangers. Entre ells, cinc espanyols, un amb doble nacionalitat, segons va confirmar el Ministeri d’Exteriors. Els excarcerats espanyols són els bascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, el canari Miguel Moreno Dapena, el valencià Ernesto Gorbe Cardona i la defensora dels drets humans hispanoveneçolana Rocío San Miguel. Als dos primers se’ls acusava de relació amb el CNI i estar involucrats en un presumpte complot contra Nicolás Maduro.
Tot passa després que els Estats Units assaltessin Veneçuela i segrestessin el seu president de facto, Nicolás Maduro, per portar-lo a ser jutjat per presumpte narcoterrorisme a Nova York.
"Feia molts mesos que parlàvem amb les autoritats de Veneçuela per al seu alliberament. Ara ja és una realitat", va assegurar el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a RTVE. "Ahir, segons anaven sortint de les presons, s’anaven concentrant a la residència de l’ambaixador d’Espanya".
La hispanovenezolana Rocío San Miguel va demanar al ministre "que traslladés tot el seu agraïment al president Pedro Sánchez i a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero". L’exmandatari va participar en les negociacions per a l’alliberament dels presos espanyols, segons confirmen a aquest diari fonts del seu entorn.
De cara al que li ve al país caribeny, on viuen uns 150.000 espanyols i de què provenen prop de 400.000 residents a Espanya, el ministre va defensar mantenir contactes amb el Govern a Caracas, ara en mans de manera temporal de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Recorda que el Govern també parla amb l’oposició veneçolana, en particular amb Edmundo González, el que part de la comunitat internacional considera legítim guanyador de les eleccions de juliol del 2024.
De moment, els alliberaments de presos són, per a Espanya, "un pas positiu" del nou Executiu veneçolà. És "una nova etapa" que, segons assenyalava Albares, s’obre al país.
L’objectiu d’Espanya és impulsar un diàleg ampli per a una sortida "genuïnament veneçolana" sense solucions "imposades des de fora" i, particularment, sense l’ús de la força i sempre dins del marc del dret internacional davant la "llei del més fort", va concloure el ministre, amb referència a l’assalt ordenat pel president nord-americà Donald Trump.
