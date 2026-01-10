Ayuso mirarà d’ impedir la proposta i Moreno la veu "poc creïble"
La majoria dels presidents autonòmics mostren la seva oposició a la reforma presentada pel Govern
El Periódico
La proposta de reforma de finançament presentada ahir pel Govern va generar rebuig en la majoria de les comunitats autònomes. L’Executiu d’Isabel Díaz Ayuso va anunciar que estudia tots els recursos legals per "impedir" la proposta de reforma del sistema, que considera que "perjudica" els madrilenys. La consellera d’Economia, Hisenda i Ocupació, Rocío Albert, va carregar contra María Jesús Montero per "difamar" i "mentir" contra Madrid dient que està fent dúmping fiscal. "Està perjudicant els madrilenys perquè amb els impostos dels madrilenys s’han d’aportar més recursos per finançar tota aquesta festa independentista i tot aquest nou sistema que a qui més beneficia fonamentalment és als independentistes", va assenyalar des de la seu de la seva conselleria.
La Junta d’Andalusia manté el rebuig a la proposta. El Govern de Juanma Moreno va reiterar ahir l’oposició a un plantejament "poc creïble, de caràcter electoral i sense consens" centrat sobretot en el procediment fet servir per l’Executiu per presentar-lo: una reunió entre el president Pedro Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueras.
"Clarament perjudicats"
Fonts de l’Executiu aragonès van confirmar que recorreran "en totes les instàncies possibles" el nou model de finançament, si es consuma i és aprovat pel Congrés dels Diputats. El conseller d’Hisenda autonòmic, Roberto Bermúdez de Castro, va assegurar que amb el nou sistema "sortim clarament perjudicats" i va afegir, fins i tot, que el ministeri comptabilitza en l’increment d’ingressos una sèrie d’impostos que l’Estat ja transfereix actualment a la comunitat autònoma.
Les Balears van amenaçar a portar als tribunals el nou model si es limita el dúmping fiscal de les comunitats autònomes. Així ho va expressar el portaveu del Govern, Antoni Costa, que va assenyalar que l’autonomia financera de l’arxipèlag és una "línia vermella" que l’Executiu no permetrà que es traspassi. El Govern autonòmic apunta que no permetrà la recuperació d’impostos a les Balears com el de successions i donacions, actualment eliminat. El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, no va dubtar a apujar el to: "Abans que progressi un atropellament d’aquesta naturalesa al que som com a país i que els independentistes decideixin com es reparteix la riquesa d’Espanya –d’aquesta Espanya que ells volen trencar–, m’estimo més que parlin els espanyols", va assenyalar el dirigent.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16