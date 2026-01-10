Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El mercat. Efectes en la indústria petrolera

El barril de Brent puja un 4% des de la caiguda de Maduro

Panoràmica de la refineria de l'estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) a la ciutat de Port La Creu. | CARLOS LANDAETA / EFE

Panoràmica de la refineria de l’estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) a la ciutat de Port La Creu. | CARLOS LANDAETA / EFE

Monique Zamora Vigneault

Madrid

Els títols de les grans petroleres tant a Europa com als EUA han viscut una setmana convulsa després de la captura de Nicolás Maduro. Els gegants de l’anomenat or negre han passat de registrar fortes pujades en borsa a caure en picat, amb pèrdues que ronden els 18.000 milions de dòlars (17.000 milions d’euros). El barril Brent, la referència d’Europa, s’ha revaloritzat al voltant un 4% al llarg de la setmana fins als 62,38 dòlars (53,64 euros) al tancament de les borses a Europa. El barril de West Texas Intermediate (WTI), el referent dels Estats Units, s’ha revaloritzat, però a menor mesura, entorn del 2%.

La reacció cautelosa del mercat es deu en gran part al risc geopolític que suposaria una tornada gradual del negoci internacional a la indústria petrolera veneçolana, segons Mali Chivakul, economista especialitzada en mercats emergents a la gestora Safra Sarasin Sustainable AM. Entre els dubtes dels estrategs destaca que reconstruir la indústria serà un procés llarg i costós, que podria prolongar-se més enllà del mandat del president Trump. "Augmentar la producció de petroli portarà temps i requerirà noves inversions, però hauria d’exercir pressió a la baixa sobre el preu del petroli a mitjà termini", ha explicat Chivakul en una nota als clients.

