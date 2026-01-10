Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El camp català reclama una "bústia de solidaritat"

El president de JARC, Joan Carles Massot, i altres representants de l'organització agrària, en roda de premsa a la seu de Lleida / Roger Segura / ACN

Paula Clemente

Barcelona

El camp català –segons va denunciar ahir l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)– ha rebut una "bufetada" al recolzar la UE en bloc l’acord de lliure comerç amb el Mercosur. "Posa en risc la seguretat alimentària i el model de producció sostenible i de qualitat d’Europa, al prioritzar els interessos d’altres sectors econòmics per sobre del sector primari", van explicar en un comunicat en el qual també van resumir les seves exigències a partir d’ara. Per començar, més d’un centenar d’agricultors i ramaders estaven bloquejant les carreteres des de dijous per protestar per la firma de l’esmentat tractat. Organitzats per Revolta Pagesa, ahir es van reunir amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per traslladar-li les seves peticions a partir d’ara i que les faci arribar a Europa.

"El que hem de fer és lluitar perquè les salvaguardes funcionin", explica Joan Carles Massot, president de JARC. La "lluita" és perquè l’acord inclogui una espècie de "bústia de solidaritat europea o fins i tot mundial" per "compensar" els "sectors que quedin econòmicament afectats per aquest acord". També posaran el focus a fer pedagogia de cara al consumidor per aconseguir que "prioritzi el consum de productes d’aquí" i que l’etiquetatge es faci "de manera correcta".

