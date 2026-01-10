La sortida de Maduro del poder
Delcy Rodríguez denuncia davant Pedro Sánchez, Lula i Petro l’«agressió criminal» dels EUA contra Veneçuela
La «presidenta encarregada» va agrair la «valenta actitud» del cap de Govern espanyol al denunciar l’atac del 3 de gener
Abel Gilbert
La «presidenta encarregada» Delcy Rodríguez va denunciar davant Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva i Gustavo Petro una «agressió criminal, il·legal i il·legítima» contra Veneçuela per part dels Estats Units. «Al conversar amb el president Pedro Sánchez, li vaig agrair la valenta actitud del Govern d’Espanya condemnant l’agressió contra Veneçuela i vaig plantejar el nostre interès a treballar conjuntament en una agenda bilateral àmplia i beneficiosa per als dos pobles i governs», va explicar a través del seu compte personal a Telegram. «Vaig reafirmar que Veneçuela continuarà fent front a aquesta agressió per la via diplomàtica, fidel als principis de la diplomàcia bolivariana de pau, com a únic camí per a la defensa de la nostra sobirania i la preservació de la pau».
En les converses, Rodríguez «va informar detalladament sobre els atacs armats contra el nostre territori, que van ocasionar l’assassinat de més d’un centenar de civils i militars». Al seu torn es va referir a «les greus violacions del dret internacional» que van incloure «la violació de la immunitat personal del president constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, i de la primera dama Cilia Flores».
Rodríguez va agrair també «de manera especial al president Luiz Inácio Lula da Silva i al poble del Brasil l’acompanyament i el suport brindat» al seu país «en els moments més crítics després de l’agressió patida».
Quant a Colòmbia, va destacar la «germandat» dels veïns, «compromesos a avançar junts per fer front i resoldre els problemes que ens afecten en comú, sobre la base del respecte mutu i la cooperació regional».
Prèviament, durant una cerimònia institucional, Rodríguez havia assegurat que «Veneçuela és un país que no es rendeix» i que «no estem subordinats i ni estem sotmesos» als EUA.
Agraïment a Qatar
Segons la «presidenta encarregada», Qatar va ajudar el seu país a obtenir la primera prova de vida de Maduro i Cilia Flores després dels episodis d’una setmana enrere. «No vull deixar de ressaltar i d’agrair a l’emir de Qatar, que en les hores més dures de la matinada, quan Veneçuela estava sent agredida, va ajudar ell, el seu Govern, el seu primer ministre, per obtenir la primera fe de vida del president i de la primera combatent.
Mentrestant, el ministre d’Exteriors, Yván Gil, va rebre l’ambaixador rus a Caracas, Serguei Mélik-Bagdasarov, que, segons es va informar oficialment, va transmetre la «solidaritat» de Moscou després dels episodis del 3 de gener.
Paraules de Trump
Alhora, i com si es referís a un altre país que no es diu Veneçuela, Donald Trump va dir aquest mateix divendres que l’actual Govern veneçolà sembla «un aliat» dels Estats Units i que probablement «ho continuarà sent». La definició la van sentir executius i representants de la indústria petroliera nord-americana que es van reunir amb el multimilionari republicà per parlar sobre la situació veneçolana després del «segrest» de Maduro. Trump ha sol·licitat a les multinacionals que inverteixin fins a 100.000 milions de dòlars en el sector petrolier veneçolà.
