Els empresaris adverteixen que el dèficit fiscal continuarà alt

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encarar la negociació del nou model de finançament amb un vot de confiança dels agents socials. A mitjans de setembre els dirigents de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT van donar al president una foto d’unitat de cara a la recta final de les negociacions a tres bandes amb Hisenda i ERC. L’objectiu llavors era el millor acord possible per a les arques catalanes i el resultat avui, quatre mesos després, no ha acabat de convèncer, especialment les patronals.
Els més crítics van ser ahir els empresaris de Foment del Treball, que ahir van qualificar de "clarament insuficients" els 4.685 milions d’euros addicionals aconseguits per a Catalunya. Des de la patronal van recordar que la seva posició "sempre ha sigut ambiciosa" i que volien "una Agència Tributària Catalana que recaptés, gestionés, liquidés i inspeccionés tots els impostos generats a Catalunya". Aquest era el segon objectiu d’ERC i de moment està bloquejat, davant el no d’Hisenda.
Des de Pimec no es van mostrar tan crítics, però ni de bon tros entusiastes. Malgrat "valorar els avanços [...] fins i tot en l’escenari de compliment íntegre de l’acord anunciat, el dèficit fiscal de Catalunya continuarà sent molt elevat, fet que posa de manifest que la reforma no resol encara el desequilibri de fons del sistema", afirmen en un comunicat. Referent a això, des de la Conselleria d’Economia, a preguntes dels periodistes, van dir que no tenen el càlcul de com quedaria el dèficit fiscal català si entrés en vigor la reforma.
Davant l’ambigüitat de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que va dir que "la construcció del model tendeix a l’ordinalitat", l’entitat presidida per Antoni Cañete va reclamar "que el principi d’ordinalitat quedi explícitament blindat per llei".
Els sindicats, més optimistes
Els sindicats es van mostrar més entusiastes que les patronals amb relació a l’acord. "Considerem que aquest pot ser un gran pas endavant per assegurar l’autonomia financera i la millora del finançament dels serveis públics, que arrosseguen dècades d’infrafinançament, i demanem a totes les forces polítiques que finalitzin la negociació i l’acabin aprovant al Congrés", va manifestar CCOO en un comunicat.
Per ara, la majoria parlamentària que faria possible l’entrada en vigor de l’acord, a partir del 2027, no existeix. Junts rebutja el que ha pactat ERC amb el PSOE i, de moment, no sembla que hi hagi de votar a favor al Congrés.
"Valorem positivament l’acord tot i que som conscients que evidentment falten suports per poder votar-lo al Congrés. Ja tocava arreglar el sistema de finançament perquè el que hi havia era d’abans de la crisi econòmica del 2008 i, per tant, era un retrocés", va dir el secretari de la UGT de Catalunya, Camil Ros, que va reclamar un "gran acord social i polític" per decidir on van els nous ingressos.
L’ambient ahir al Palau de la Generalitat, on els agents socials van desfilar després dels grups parlamentaris per ser informats de part de l’acord, estava enrarit. Ni empresaris ni sindicats van fer declaracions ni van respondre a preguntes després del conclave, cosa inhabitual. De fet, a la reunió amb Illa ni tan sols van assistir tots els primeres espases. El fet que Illa ajuntés en la mateixa reunió patronals i sindicats amb el Cercle d’Economia, el Col·legi d’Economistes o la Cambra de Comerç, amb qui una de les dues patronals no manté ara mateix bones relacions i els acusa de voler assumir rols que no li toquen, no va ajudar a suavitzar l’ambient.
