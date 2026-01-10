Relacions econòmiques
Els països de la UE recolzen l’acord de lliure comerç amb el Mercosur
Una majoria qualificada d’estats dona llum verda al pacte malgrat el rebuig dels agricultors
Von der Leyen afirma que és "mútuament beneficiós"
Beatriz Ríos
Una majoria qualificada de països de la Unió Europea (UE) va donar ahir el seu suport a l’acord de lliure comerç amb Mercosur, malgrat l’oposició del sector agrícola i de països com França i Hongria, cosa que aplana el camí perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, firmi el text la setmana vinent, i permeti l’entrada en vigor provisional del pacte. Després de més de 25 anys de negociacions, l’acord comercial entre la UE i el Mercosur (el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai) és més a prop de fer-se realitat.
"Hem aconseguit un acord substancial i mútuament beneficiós que augmentarà la prosperitat i crearà unes oportunitats increïbles. Aquest acord marca una nova era de comerç i cooperació amb els nostres socis del Mercosur", va dir Von der Leyen, en un comunicat. "Avui és un bon dia per a Europa i per als nostres socis del Mercosur", va afirmar per la seva banda el president del Consell Europeu, António Costa. "A LA FI", així, en majúscules, va celebrar la decisió el cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez.
"Amb l’acord del Mercosur, estem creant un mercat de 700 milions de persones: la zona de lliure comerç més gran del món. El nostre missatge al món és aquest: la col·laboració genera prosperitat i l’obertura impulsa el progrés", va assenyalar la presidenta de la Comissió. Per la seva banda, Costa va insistir que l’acord aporta "beneficis reals" a empreses i consumidors, és important "per a la sobirania" de la UE, i "demostra que els acords comercials basats en normes són igualment beneficiosos per a totes les parts".
"En el món d’avui, no tot són aranzels, amenaces i males notícies. Alguns estenem nous ponts i aliances per mirar de forjar una prosperitat compartida", va dir Sánchez a les xarxes socials. Fonts del Ministeri d’Economia van qualificar la consecució de l’acord com "una fita històrica" i van destacar la importància del text "per a Espanya i Europa".
L’acord va tirar endavant en una votació molt ajustada i malgrat l’oposició de països importants amb un sector agrícola potent com França, Polònia i Irlanda. També s’hi haurien oposat d’altres com Hongria o Àustria, mentre que Bèlgica es va abstenir. Per ser aprovat, el text necessitava comptar amb el suport d’almenys 15 països del bloc que representessin un 65% de la població. Aquest pas era fonamental perquè Von der Leyen pugui viatjar la setmana vinent, previsiblement dilluns, al Paraguai per firmar l’acord.
Mesures sobre la taula
La Comissió ha posat sobre la taula diferents mesures en els últims mesos amb l’objectiu d’abordar les preocupacions dels agricultors i de convèncer els països més reticents. Les salvaguardes que els governs europeus van aprovar ahir reforcen el mecanisme de vigilància dels mercats per fer front a un potencial increment de les importacions o una caiguda dels preus dels productes procedents dels països del Mercosur que posi en risc el sector a Europa.
Després de la negociació entre l’Eurocambra i els governs, el text fixa l’increment de les importacions o la caiguda dels preus que donaria lloc a una investigació en un 8%. A més, l’acord va permetre ampliar la llista de productes considerats sensibles, que inclou el pollastre, la vedella, els ous, el sucre i els cítrics. En cas d’alarma, l’Executiu haurà de prendre mesures que podrien arribar a la suspensió temporal dels avantatges comercials de l’acord.
Aquestes salvaguardes, no obstant, no són suficients per a tothom. En paral·lel, la Comissió Europea ha proposat incrementar els fons dedicats a la Política Agrícola Comuna en el pròxim pressupost, encara pendent de negociar, per mirar d’aconseguir el suport dels governs. Aquesta decisió hauria sigut crucial per convèncer Itàlia.
En resposta a les demandes de França, l’altre gran opositor, l’Executiu s’ha obert a revisar la legislació actual per incrementar els controls sobre les importacions i reduir els màxims de certs residus de pesticides permesos.
