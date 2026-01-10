Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els populars carreguen contra el pla i el seu "principi d’insolidaritat"

El partit critica que hi hagi "independentistes de primera i ciutadans de segona"

«No es pot negociar amb un el que és de tots», afirma el vicesecretari de política autonòmica

El vicesecretari general d’Economia del Partit Popular, Juan Bravo, dimecres a Madrid. | BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partit Popular (PP) insisteix en la seva oposició ferotge al pla per renovar el sistema de finançament autonòmic presentat aquesta setmana pel Govern en dos temps. Primer va ser el líder d’ERC, Oriol Junqueras, que després de la primera entrevista a la Moncloa amb Pedro Sánchez va anunciar el nou model pel que concernia Catalunya, que estableix que aquesta comunitat rebria 4.700 milions d’euros addicionals i es beneficiaria, tal com va afirmar el líder republicà, de l’anomenat principi d’ordinalitat. Vint-i-quatre hores després, ahir mateix, la vicepresidenta primera i titular de la cartera d’Hisenda, María Jesús Montero, explicava la resta del model, i afirmava que seria beneficiós per a totes les comunitats autònomes, la majoria d’elles governada des del 2023 pel PP.

La reacció a l’anunci de Montero no va trigar a produir-se, a través de les xarxes socials, per part dels dos màxims responsables econòmics de la direcció del primer partit de l’oposició, els vicesecretaris d’Economia i Hisenda, Alberto Nadal i Juan Bravo. Per a aquest últim, el que va plantejar la número dos de Sánchez en l’Executiu, que a més és la líder del PSOE d’Andalusia, suposa senzillament que a Espanya hi hagi "independentistes de primera i ciutadans de segona". Nadal, per la seva banda, que va ser secretari d’Estat d’Hisenda en l’últim Govern de Mariano Rajoy, va argumentar que "l’Estat som tots i els ciutadans de les comunitats autònomes guanyaran de finançament autonòmic el que perdin de finançament estatal".

Interparlamentària

Un tercer dirigent del PP, el vicesecretari de política autonòmica, Elías Bendodo, es va afegir a les crítiques i va acusar directament Montero, amb qui confronta políticament de manera habitual en les sessions de control al Congrés, atesa la seva condició de diputat per una província andalusa, i el mateix Pedro Sánchez de "clavar una puntada de peu" a la igualtat de tots els territoris al firmar, segons el seu parer, el "principi d’insolidaritat", que és com va rebatejar l’esmentat principi d’ordinalitat.

En sintonia amb la línia argumental mantinguda pel primer partit de l’oposició, Bendodo va sentenciar, durant unes declaracions a la Corunya, on el PP celebra aquest cap de setmana la interparlamentària, amb presència d’Alberto Núñez Feijóo, que no "es pot negociar amb un el que és de tots", amb referència a l’acord amb ERC fet públic per Junqueras.

Des que Feijóo va desembarcar a Génova, aquesta primavera farà quatre anys, el líder de l’oposició i expresident de la Xunta de Galícia ha aconseguit mantenir sense fissures la posició de tots els presidents autonòmics i rebutjar així tant la quitació de deute per gairebé 90.000 milions d’euros que insistentment ha ofert el Govern, singularment en les últimes conferències de presidents, com els acords assolits per fer president de la Generalitat el socialista Salvador Illa, que va acordar amb ERC fins i tot un concert per a Catalunya amb la possibilitat que aquesta comunitat recapti, eventualment, el 100% dels impostos, incloent-hi l’IRPF. Tot i que això últim no forma part del model pactat ara i discutit per Sánchez i Junqueras en l’entrevista. Per contra, Montero planteja un camí del mig augmentant el percentatge de l’IRPF i de l’IVA cedit a les comunitats autònomes perquè disposin de més recursos per finançar els serveis públics.

