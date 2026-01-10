Declaració davant la jutge
Feijóo admet que el dia de la dana no va rebre informació en temps real
El president del PP assegura que desconeixia que Mazón era a El Ventorro i insisteix que s’hauria d’haver declarat l’emergència nacional
La conversa entre els dos presidents es va limitar a 23 missatges en tres hores i mitja
Laura Ballester
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reconèixer ahir en la seva declaració de quatre hores davant la jutge que investiga la dana que la informació "en temps real" que li va donar Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024, el dia del temporal, es va limitar a 23 missatges intercanviats en tres hores i mitja. I no un relat detallat de l’emergència des del dilluns 28 i el mateix 29 d’octubre, com va assegurar en una compareixença davant periodistes en una visita al Centre de Coordinació d’Emergències (Cecopi) de l’Eliana portada a terme el 31 d’octubre.
Una "informació en temps real" que va fer que l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana en sol·licités la compareixença com a testimoni. La petició la va acceptar la magistrada Nuria Ruiz Tobarra perquè la declaració de Feijóo podria permetre esbrinar la informació que el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, va poder rebre de Salomé Pradas, consellera de Justícia i Interior, durant la gestió de l’emergència que va provocar 230 víctimes mortals.
El líder del PP va iniciar la seva declaració al voltant de les 09.40 hores com a testimoni, per tant obligat a dir veritat, per videoconferència des del seu despatx al Congrés. Al començament de l’interrogatori, Feijóo va lamentar que altres persones que van parlar o no van parlar amb Mazón però sí que tenen competències, no hagin sigut citades, en clara referència al president del Govern, Pedro Sánchez, o alguns dels seus ministres. Ja posats en ple treball, sí va admetre que no es va assabentar dels problemes que causava la dana fins a ben entrada la tarda del 29 d’octubre. Per això va decidir comunicar-se amb Mazón poc abans de les 20.00 hores. Per tant, va admetre verbalment com ja va fer per escrit, que Mazón no el va informar dilluns 28 d’octubre del 2024. "Aquesta data va ser un error", va dir per escrit. I que la informació en temps real de Mazón es va limitar a 23 missatges i tres hores i mitja.
Després d’aquesta confessió, el líder del PP va insistir a intentar responsabilitzar d’aquesta falta d’informació el Govern central. "Jo tinc informació des del 29 a les 19.59 hores quan en el servei de premsa del PP veig els teletips amb la informació, però no vaig rebre cap informació del Govern com a líder de l’oposició ni aquell dia, ni cap altre". Segons Feijóo, va ser al veure la informació de teletips quan es va preocupar per què passava a València i es va posar en contacte per WhatsApp amb Mazón i "ell va respondre a les 20.09 hores".
Castella-la Manxa i Andalusia
El president del PP també va explicar que va enviar a les 20.01 hores un missatge al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i un altre missatge a Juanma Moreno Bonilla, president d’Andalusia, a les 20.30 hores. "Em vaig posar en contacte amb els tres presidents que d’acord amb els teletips podien patir les conseqüències d’una dana", però va insistir que "ningú" el va informar des del Govern central, segons diverses fonts coneixedores de la seva declaració. Feijóo sí que va admetre que va notar més preocupat García-Page que Mazón, i per això va visitar primer Castella-la Manxa i després el País Valencià.
Sobre els tres primers missatges que Mazón va enviar a Feijóo el 29 d’octubre, el líder del PP va admetre que desconeixia on era i des d’on els va escriure. "Semblava informat", va defensar davant la magistrada. El líder del PP també desconeixia la sobretaula de quatre hores que Mazón va tenir a El Ventorro amb una periodista i que va pagar el PP. "Desconec amb qui menja cadascun dels meus presidents", va asseverar.
La conversa entre tots dos va arrencar amb el primer missatge que Feijóo va escriure a Mazón abans que la província de València rebés l’ÉS-Alert de les 20.11 hores, a les 19.59 hores, després que el líder del PP truqués al cap del Govern valencià i no aconseguís parlar amb ell. "Amic Carlos. Us envio a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana la meva solidaritat i ànim per superar aquesta situació. Estic a l’ordre per al que tota l’organització i jo mateix puguem ser d’utilitat. Una forta abraçada", reflectia el primer dels missatges que Feijóo va exhibir davant notari.
Una comunicació a què Mazón va contestar a les 20.08 hores: "Gràcies, presi". I tot just un minut després, a les 20.09 hores, va afegir: "Després t’explico. S’està complicant a cada minut". I un altre a les 20.15 hores: "Nit llarga per davant". Missatges que Mazón va escriure després del seu llarg dinar a El Ventorro i abans de la seva arribada al Cecopi, sense que Feijóo li preguntés per més detalls des del seu missatge a les 19.59 hores.
El líder del PP va insistir una vegada i una altra a desviar en tot moment la responsabilitat per la falta d’informació cap al Govern central. Tot i que la magistrada també li va preguntar si des dels governs autonòmics, que eren els que tenien les competències i dirigien les seves respectives emergències es van dirigir a ell per informar-lo, detall que Feijóo no va tenir més remei que admetre: "No rebo informació de Mazón el dia de la dana i tampoc la demano".
