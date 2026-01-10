Els comptes
El Govern calcula 1.700 euros més per català
Gabriel Ubieto
La Generalitat passarà a ingressar uns 1.700 euros addicionals per català a partir del 2027 si es materialitza el nou model de finançament. Si amb l’actual esquema percep uns 3.400 euros per habitant, després d’aplicar les noves normes, tenint en compte la recaptació més gran i una vegada entrin en vigor les noves condicions, a partir del 2027 passaria a ingressar de l’Estat 5.100 euros per ciutadà. Això, si el Govern i els seus aliats aconsegueixen els suports parlamentaris suficients. Així es deriva dels càlculs compartits entre el Govern i ERC. El nou model permetria a Catalunya una recepció immediata dels recursos recaptats per Hisenda i més incentius per practicar una política eficient contra el frau però amb absència, de moment, de recaptació de l’IRPF, entre d’altres.
Una de les claus del sistema és el nou indicador "Població ajustada" mitjançant el qual es calcularà, entre d’altres, com distribuir els fons. Permet adequar el volum d’ingressos que l’Estat transfereix a cada autonomia, no només en funció de la població, sinó també de les competències que gestiona, els municipis en risc de despoblació... Aquest nou sistema explica que el Govern incrementi en 1.700 euros per habitant els seus ingressos.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16