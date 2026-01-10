Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern calcula 1.700 euros més per català

La vicepresidenta del Govern María Jesús Montero, aquest divendres a Madrid.

La vicepresidenta del Govern María Jesús Montero, aquest divendres a Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Generalitat passarà a ingressar uns 1.700 euros addicionals per català a partir del 2027 si es materialitza el nou model de finançament. Si amb l’actual esquema percep uns 3.400 euros per habitant, després d’aplicar les noves normes, tenint en compte la recaptació més gran i una vegada entrin en vigor les noves condicions, a partir del 2027 passaria a ingressar de l’Estat 5.100 euros per ciutadà. Això, si el Govern i els seus aliats aconsegueixen els suports parlamentaris suficients. Així es deriva dels càlculs compartits entre el Govern i ERC. El nou model permetria a Catalunya una recepció immediata dels recursos recaptats per Hisenda i més incentius per practicar una política eficient contra el frau però amb absència, de moment, de recaptació de l’IRPF, entre d’altres.

Una de les claus del sistema és el nou indicador "Població ajustada" mitjançant el qual es calcularà, entre d’altres, com distribuir els fons. Permet adequar el volum d’ingressos que l’Estat transfereix a cada autonomia, no només en funció de la població, sinó també de les competències que gestiona, els municipis en risc de despoblació... Aquest nou sistema explica que el Govern incrementi en 1.700 euros per habitant els seus ingressos.

