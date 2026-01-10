Provocacions dels EUA
Trump podria ampliar les bases i desplegar més soldats a Groenlàndia, però prefereix desafiar els aliats
Els EUA tenen l’opció d’acordar amb Dinamarca més presència militar a l’illa àrtica per preservar la seguretat del territori que, segons ell, està en perill
Gemma Casadevall
¿Per a què desafiar els aliats amb una intervenció militar a Groenlàndia, territori autònom de Dinamarca i part de l’OTAN, si els Estats Units poden consensuar augmentar la presència dels seus soldats a la immensa illa àrtica? La pregunta plana sobre Copenhaguen, els seus socis europeus i la seu de l’Aliança a Brussel·les. Un atac dels EUA seria «el final de l’OTAN», ha advertit la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, que compta amb el suport dels seus socis europeus i també del Canadà.
Donald Trump insisteix diàriament en la seva obsessió per aconseguir el control de l’illa, sigui per la via negociada sigui per la força. L’opció militar és xocant si es té en compte que els Estats Units no només no han esgotat les seves possibilitats de desplegament a Groenlàndia, sinó que fins i tot l’han reduït a mínims: dels prop de 10.000 soldats que van estacionar allí durant la Guerra Freda han passat al centenar i mig actualment en servei en la seva única però estratègica base en territori groenlandès, Pituffik, al nord-oest de l’illa i a 3.757 quilòmetres de Moscou.
Federació defensiva
«Ningú combatrà militarment els Estats Units per Groenlàndia», ha afirmat Stephen Miller, cap adjunt de gabinet de Trump i peça clau en el seu equip de seguretat. La seva dona, Katie Miller, exassessora del president, va posar el dit a la nafra poc després de la captura de Nicolás Maduro, al penjar un missatge a X amb el mapa de Groenlàndia estampat amb la bandera dels EUA i la paraula «aviat». Al·ludia a la teòrica materialització del propòsit de Trump d’aconseguir l’illa.
Dinamarca està obligada per una normativa militar, vigent des del 1952, a defensar l’illa en cas d’una agressió militar. Groenlàndia té un règim autonòmic que, des del 2009, inclou el seu dret a l’autodeterminació. Però aquestes competències no inclouen ni política exterior ni defensa.
Frederiksen ha apostat pel rearmament, d’acord amb el dictat de Trump i per la seva pròpia convicció proatlantista. Preveu una inversió militar d’uns 19.400 milions d’euros fins al 2033, cosa que inclou generoses comandes a la indústria armamentística nord-americana. Al promès reforç defensiu de l’àrtic destinarà en els pròxims anys 4.200 milions de dòlars, destinats a la compra de 16 F-35, dos vaixells patrulla, avions de vigilància marítima, un radar, un sistema de drons i més efectius sobre el terreny.
Però un país de sis milions d’habitants –inclosos els 57.000 de Groenlàndia–, amb servei militar obligatori per a homes i dones i un Exèrcit de 17.300 soldats, no està capacitat per confrontar-se a una superpotència. Groenlàndia, amb 2,1 milions de quilòmetres quadrats, un 80% dels quals coberts de gel, té ara entre 250 i 300 soldats danesos al seu territori. L’anomenat Comandament Àrtic té la seva caserna central a Nuuk, la capital. Juntament amb el Comandament Àrtic hi ha una unitat especial polar, la històrica Patrulla Sirius, amb una dotació de 14 soldats que reben instrucció en condicions extremes, es desplacen en trineus tirats per gossos i en una zona que a l’hivern està a -40 graus.
Xec en blanc als EUA
Trump ha acusat Dinamarca de negligir la defensa de Groenlàndia en una regió on exerceixen ja un domini creixent la Xina i Rússia. Sustenta en la inferioritat danesa la necessitat d’agafar les regnes sobre Groenlàndia. Però no aclareix per què no fa ús del xec en blanc que pràcticament té per augmentar les seves capacitats. El Tractat de Defensa de Groenlàndia signat entre els dos països el 1951, actualitzat el 2004 i després el 2023, autoritza els EUA a desplegar bases a tot el territori groenlandès. «Els Estats Units podrien ampliar les seves bases en territori groenlandès amb l’acord de danesos i groenlandesos. No hi ha cap problema», recorda l’expert en la regió àrtica de la Fundació Ciència i Política (SWP) de Berlín, Michael Paul.
Fruit de l’acord del 1951 va ser la implantació de la base militar nord-americana de Thule, que el 2023 es va rebatejar com a Pituffik. La seva missió consisteix a supervisar l’espai aeri i detectar la presència d’aeronaus o míssils balístics. La seva dotació actual està entre els 150 i els 200 soldats nord-americans, més centenars d’empleats civils i un oficial danès, a tall d’enllaç.
Pretensions històriques i menyspreu actual
Trump exhibeix el seu menyspreu al dret internacional o als seus aliats europeus. Fa valer la llei del més fort i sembla compartir la desafiadora certesa del seu assessor Miller que ningú respondrà militarment a una agressió del seu poderós Exèrcit.
Per al Pentàgon, Groenlàndia és ‘seva’, en part perquè va assumir la seva defensa durant la Segona Guerra Mundial, amb Dinamarca sota l’ocupació nazi. En temps de la Guerra Freda va arribar a tenir 10.000 soldats a l’illa, però va anar transferint progressivament les instal·lacions militars a Dinamarca, a excepció de Pituffik.
Geogràficament, l’illa pertany al continent americà. Per a Copenhaguen pesen els seus 600 anys d’història compartida sota diferents estatus, inclòs el període colonial que va acabar el 1953.
Els intents dels Estats Units per aconseguir l’illa són també històrics. S’acostumen a recordar un parell de precedents d’adquisicions territorials nord-americanes: la compra a Rússia d’Alaska el 1867 i la de les actuals illes Verges, que Dinamarca va vendre el 1917. Un any després de la capitulació nazi, el president Harry Truman va oferir a Dinamarca 100 milions de dòlars per Groenlàndia.
Trump va llançar la seva pròpia oferta de compra el 2019, durant el seu primer mandat. Frederiksen va respondre ja que l’illa no estava en venda. Després de la seva victòria del 2024, Trump va reprendre la seva obsessió. Pocs dies abans d’assumir el càrrec, es va produir una visita provocadora a l’illa del seu fill, Donald Trump Jr. Ja des de la Casa Blanca, Trump va prometre «bilions per fer rics» als groenlandesos. I va enviar al seu vicepresident, J. D. Vance, de visita a Pituffik. Les provocacions han sigut constants. La resposta de Frederiksen i del president autonòmic, Jens-Frederik Nielsen, és la mateixa: Groenlàndia no està en venda.
