El model territorial
Illa calcula presentar els pressupostos a final de mes si es desencalla l’IRPF
La negociació dels comptes catalans està pendent del fet que el PSOE accepti tramitar al Congrés la llei de l’impost sobre la renda
Si la negociació arriba a bon port, Catalunya podria tenir nous comptes entre el març i l’abril
Tot i que va evitar fixar línies vermelles, Junqueras ja va deixar pistes que l’acord sobre l’IRPF és a prop
Júlia Regué
La segona setmana del 2026 ja ha deixat un dels acords polítics de l’any, el nou model de finançament, però no ha aconseguit aclarir la incògnita de si Catalunya tindrà nous pressupostos per poder deixar enrere la pròrroga que arrossega des de fa tres anys. El problema és que els Comuns exigeixen multes de seguida davant les vulneracions de la llei d’habitatge i ERC continua sense donar el vistiplau a negociar uns nous comptes catalans amb el president Salvador Illa perquè la Moncloa manté el rebuig de la llei que va presentar al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar íntegrament l’IRPF. Malgrat la discrepància pública, entre bastidors les posicions són cada vegada més a prop per començar a curt termini les negociacions pressupostàries.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts coneixedores, la intenció del president Illa és presentar els comptes en societat l’última setmana de gener. Això passaria per aprovar el projecte de llei en la reunió del Consell Executiu del 27 de gener –o, a tot estirar, del 3 de febrer–, per després aquell mateix dia registrar-lo al Parlament perquè comenci el recorregut parlamentari. Si la negociació arriba a bon port, Catalunya podria tenir nous comptes entre el març i l’abril. Serien els primers des d’aquell llunyà 10 de març del 2023, quan la Cambra catalana va aprovar els últims pressupostos catalans encara amb Pere Aragonès al capdavant del Govern.
La qüestió clau aquí és que l’assumpte de l’IRPF està més madur del que podria semblar. En primer lloc, a Catalunya hi ha sintonia total entre el Govern i ERC sobre el projecte. De fet, l’Executiu d’Illa ja ha començat a impulsar els primers canvis en l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè a partir del 2028 comenci a encarregar-se d’aquest impost. Ara només falta acabar de convèncer el Govern de Pedro Sánchez. A la part catalana li val que el PSOE assumeixi el compromís de començar a tramitar la llei d’ERC al Congrés. Quan ho faci, això marcarà el tret de sortida a la negociació pressupostària a Catalunya.
La llei de l’IRPF que espera en un calaix del Congrés està redactada des del setembre passat. El problema és que el Govern de Sánchez va demanar al Govern i a ERC dividir la negociació en dues parts per treure’s pressió. Primer va voler tancar la carpeta del finançament, per abordar després la de la recaptació. Va pensar que gestionar les dues alhora generaria massa turbulències de cop provocades pel PP i barons socialistes crítics com Emiliano García-Page. Tancada aquesta setmana la primera carpeta, la segona és qüestió de temps.
To conciliador
En la compareixença de dijous, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ja va deixar algunes pistes que aquest assumpte està més avançat del que les parts poden admetre públicament. Va evitar fixar "ultimàtums i línies vermelles" al PSOE i es va mostrar confiat a desencallar el tema de la recaptació "tan aviat com sigui possible". "ERC vol que hi hagi pressupostos en totes les institucions", va dir. El to conciliador del republicà dista molt del que tenia el dia que el seu partit va registrar la llei al Congrés. Va ser el setembre passat, quan les negociacions sobre el finançament no passaven per un bon moment. Aquell dia, Junqueras va acusar els socialistes d’"immobilisme" i de "perjudicar la societat catalana i la seva economia". Ara les coses han canviat.
Perquè hi hagi nous pressupostos a Catalunya, a Illa no li valdran només els vots del PSC i ERC, sinó que també li faran falta els dels Comuns.
El partit de Jéssica Albiach ja ha beneït el pacte per al nou finançament i veu amb bons ulls la llei de l’IRPF, però fixa les seves pròpies condicions per asseure’s a negociar els comptes. La primera, que la Generalitat comenci a multar els propietaris que se salten la llei que fixa límits al preu del lloguer. Aquesta norma farà un any a finals de mes i no consta ni una sola sanció, cosa que irrita els Comuns.
La segona condició que fixen és que Illa compleixi amb la injecció de recursos a les escoles a què es va comprometre amb els Comuns en l’aprovació el juny passat del tercer suplement de crèdit per a la Generalitat. El PSC, ERC i els Comuns sumen 68 escons, just el llindar de la majoria absoluta a Catalunya. El dia de la votació no en pot fallar ni un.
