Junts presentarà una esmena a la totalitat del nou finançament
Els postconvergents proposaran un text alternatiu al Congrés perquè Catalunya surti del règim comú
Gisela Boada
Junts presentarà una esmena al text de la reforma del model de finançament perquè Catalunya surti del règim comú, és a dir, de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i que tingui una mena de concert econòmic com el País Basc i Navarra. Els postconvergents consideren que el que va detallar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, confirma les seves sospites: que Catalunya no tindrà un finançament "singular", sinó que rebrà més diners d’acord amb un augment de la quantitat a repartir per tot l’Estat, tot i que es garanteix l’ordinalitat i s’inclou una recaptació més gran d’alguns impostos.
"És una actualització del model del 2009, no sortim de la LOFCA, ni del cafè per a tothom, ni recuperem un sol euro del dèficit fiscal", va dir ahir el vicepresident de Junts, Antoni Castellà, que va criticar pràcticament totes les modificacions que va donar a conèixer la titular d’Hisenda al considerar que cap beneficia Catalunya, ja que ni tan sols s’ha recollit una de les seves demandes més recurrents, que és que s’introdueixi la variable del cost de vida.
Per aquest motiu, el dirigent de Junts va dir que el seu partit presentarà una esmena amb un text alternatiu i una disposició addicional a fi que Catalunya surti del règim comú. "Sobre aquesta mateixa llei es pot excepcionalitzar Catalunya i donar-li un règim singular perquè surti del règim comú", va assenyalar Castellà, que va situar l’aprovació d’aquesta disposició com l’"únic escenari" per donar els seus set vots al projecte al Congrés, imprescindibles perquè tiri endavant. "No pot ser singular i comú alhora", va etzibar.
A Junts descarten fins i tot obrir una negociació amb el Govern per parlar del finançament autonòmic perquè consideren que no hi ha més marge de maniobra que la sortida dels catalans de la LOFCA, i recorden que van trencar amb l’Executiu fa mesos, per la qual cosa tampoc tenen intenció de reprendre el canal de comunicació. "Presentarem una esmena constructiva per transitar cap al concert econòmic", va dir Castellà, un retoc que donen per fet que els republicans recolzaran.
Els posconvergents insisteixen en la idea de la "transició", ja que assumeixen que el model de "concert econòmic" s’hauria de negociar, llavors sí, una vegada s’hagués aprovat hipotèticament el seu text alternatiu per sortir del règim comú. A partir d’aquí, remarquen fonts de Junts, sí que es podria obrir un diàleg amb el Govern per articular una "quota" catalana, a l’estil basc.
