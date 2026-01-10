Cas Koldo
La jutge cita Cerdán com a imputat per mentir al Senat
Ángeles Vázquez
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán ha vist com les citacions judicials que té pendents s’han concentrat en la primera setmana de febrer. A la seva compareixença com a testimoni en el cas Leire o cas Fontanera dilluns 2 es va sumar ahir que haurà de comparèixer com a imputat per la querella per fals testimoni que va interposar Hazte Oír contra l’expolític navarrès, a l’entendre que va mentir en la seva primera compareixença en la comissió d’investigació del Senat sobre el cas Koldo.
En una diligència d’ordenació, a què va tenir accés aquest diari, la lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat d’Instrucció número 24 de Madrid, amb María Paloma Montaño com a titular, s’acorda la citació de Cerdán, en qualitat d’investigat, alhora que remet a l’Audiència Provincial de Madrid el recurs interposat per la seva defensa contra l’admissió a tràmit de la querella de l’organització provida.
Al desembre la magistrada ja va rebutjar arxivar la causa que havia obert a l’octubre a l’entendre que Cerdán podia haver "faltat substancialment a la veritat" sobre la relació que mantenia amb el que fos assessor de l’exministre José Luis Ábalos, Koldo García, en la seva primera intervenció en la comissió d’investigació del Senat. La jutge considerava "precipitat" l’arxiu, malgrat que així l’hi havia demanat la defensa de l’exnúmero tres del PSOE i la fiscalia, que no aprecia delicte en els fets imputats.
Preguntes "clares"
La jutge explicava en la seva resolució que no era "una representació valorativa o subjectiva" de les paraules de Cerdán al Senat, sinó que "les preguntes eren clares i les respostes del querellat també van ser clares", perquè ho va fer amb un "no, a totes les preguntes. I segons manté el querellant, l’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, revelaria el contrari".
