L’home que xiuxiueja a Trump
Josep Cuní
Benito Mussolini volia que el 1926 fos el seu any napoleònic. Ambicionava la restauració de la grandesa de l’antic imperi romà com Napoleó va pretendre l’hegemonia europea. En l’imaginari totalitari d’Il Duce hi havia la creació d’una Gran Itàlia dominant el Mediterrani. Per això tenia la "fe absoluta en la revolució feixista que ha triomfat perquè va truncar sempre d’arrel les tendències, els corrents i fins i tot les simples diferències". Al disposar d’un bloc monolític advertia que el seu moviment no admetia heterodòxies. I com abans havia sentenciat el cors, va fonamentar la seva política a buscar la grandesa italiana perquè "el que és gran és sempre bonic".
L’entusiasme per Il Duce en aquell temps de recuperació de la Primera Guerra Mundial va portar Winston Churchill a enviar-li el mateix mes de gener una elogiosa carta en la qual destacava que "Itàlia guanya cada vegada més importància sota la direcció viril i il·luminada del seu actual govern, que li ha assegurat una magnífica posició a Europa i al món". Així mateix consta a El hombre de la providencia, el segon volum dels cinc que Antonio Scurati ha dedicat a M i en què narra el que va succeir fa exactament un segle. Llegir-ho en l’actual conjuntura internacional produeix una inevitable esgarrifança.
Els que mantenen que la història no es repeteix avui dia tenen ben difícil poder justificar-ho i els que argumenten que les comparacions són odioses no poden negar que poden igualment ser pertinents. Així estem.
No és casualitat que l’acció dels Estats Units a Veneçuela s’hagi produït a les portes del cinquè aniversari de l’assalt al Capitoli de Washington. Aquella invitació de Donald Trump, poc abans d’abandonar la Casa Blanca després del seu primer mandat, s’ha saldat amb l’indult a gairebé totes les 1.600 persones implicades i el suport d’una quarta part dels votants republicans a una acció que va deixar el món estupefacte. És lògic, doncs, deduir que una oportuna cortina de fum ha intentat desviar l’atenció davant el record d’una pàgina ominosa que, vista en perspectiva, ja augurava un retorn més agosarat i bel·ligerant. Una política, ara sí, dissenyada i no improvisada en què participa de manera significativa i eficaç Steve Miller (Santa Monica, Califòrnia, 23 d’agost de 1985).
Polemista agosarat
Fill de pares demòcrates que ja va destacar com a potenciador de notícies falses en la seva etapa estudiantil, el subdirector de Polítiques de la Casa Blanca s’ha convertit en la veu que millor xiuxiueja a l’orella de Trump. La confiança li ve de quan li escrivia els discursos en el mandat anterior i malgrat que el seu indissimulat ultranacionalisme alguna vegada ha sigut matisat pel seu cap, Miller sap prou bé que les posicions de tots dos casen a la perfecció. Un bon exemple d’això són les seves idees contra la immigració exposades ja en els seus anys d’institut, convertides ara en programa que el govern que assessora executa sense contemplació. La repressió d’una protesta cívica a Minneapolis aquesta setmana, amb la mort d’una dona en mans de la policia, és l’última prova.
Polemista agosarat i contumaç, Miller suggereix que Veneçuela és el pròleg de l’any que Trump també voldria que fos napoleònic. "El món real en el qual vivim –ha dit a la CNN– està governat per la força, la duresa i el poder". Calcem-nos.
