Pròxim Orient

El líder suprem de l’Iran responsabilitza Trump de les protestes

El líder suprem de l'Irán, Alí Jameneí. / EUROPA PRESS

Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

Envoltat de crits de joia i fidels seguidors, el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, va protagonitzar ahir un discurs bèl·lic i ple d’atacs tant contra els manifestants que durant les dues últimes setmanes han pres els carrers de les grans ciutats iranianes com contra el president nord-americà, Donald Trump.

Khamenei va responsabilitzar el multimilionari nord-americà del que havia passat, i va qualificar els manifestants, probablement centenars de milers durant la manifestació de dijous a la nit arreu del país, de "mercenaris que treballen per a poders estrangers".

"Tothom ha de saber que la República Islàmica va arribar al poder a través de la sang de milers de persones, totes elles nobles. I ara no s’arrugarà davant aquells que busquen destruir-la", va dir l’aiatol·là. "No tolerarem mercenaris per a estrangers. Siguis qui siguis: quan et converteixes en un mercenari, la nostra nació et rebutja. I Trump, que s’asseu al seu arrogant tron i jutja el món..., que sàpiga que molts dèspotes de la història van ser deposats en el pic del seu orgull. Ell també ho serà", va continuar Khamenei, que, de fet, és l’objectiu de les ires de les protestes iranianes.

L’origen

Aquestes van començar fa 12 dies, quan comerciants d’electrònica van començar una vaga i una petita protesta contra l’enorme depreciació del rial, la moneda iraniana. La protesta es va multiplicar, i dia a dia, els números i el to han anat pujant. Ara els manifestants ja no clamen per una millora econòmica, sinó per la "mort al dictador", amb referència a Khamenei, líder d’un sistema repressiu i basat en una corrupció institucional a gran escala.

Organitzacions de drets humans asseguren que 45 persones han mort durant les protestes i més de 2.200 han sigut detingudes. La xifra real, no obstant, podria ser més alta.

