Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

El Rei insta els EUA a respectar el dret internacional i la sobirania

Felip VI sol·licita que no s’assumeixi "ni amb la paraula ni amb el silenci" la "conculcació sistemàtica" de les lleis

Felip VI i José Manuel Albares, ministre d’Exteriors, ahir a Madrid en la reunió amb els ambaixadors espanyols

Felip VI i José Manuel Albares, ministre d’Exteriors, ahir a Madrid en la reunió amb els ambaixadors espanyols / Carlos Luján / Europa Press

Pilar Santos

Madrid

Felip VI va llançar ahir un missatge clar en defensa del dret internacional i del respecte a la sobirania dels pobles, amb una referència directa a Veneçuela i un avís implícit als EUA, que no va esmentar. En el seu discurs davant els ambaixadors espanyols reunits a Madrid, el Rei va remarcar que el futur del país llatinoamericà ha de dependre exclusivament dels seus ciutadans i així va reclamar una transició democràtica "pacífica, inclusiva i respectuosa" amb "la voluntat sobirana" dels seus habitants.

El cap de l’Estat va situar el cas de Veneçuela dins d’un marc més ampli de deteriorament de l’ordre internacional i va advertir que no es pot assumir "ni amb la paraula ni amb el silenci" la "conculcació sistemàtica" del dret internacional, una pràctica que, segons el seu parer, es repeteix amb massa freqüència i suposa un retrocés històric. Felip VI va alertar que aquest buidament normatiu, agreujat per l’ús de noves tecnologies, va concretar, obre escenaris inquietants per a la seguretat global. També va aprofundir en el "vincle transatlàntic", que el president dels EUA, Donald Trump, està desfent amb l’operació militar a Veneçuela i les amenaces directes a Groenlàndia, territori de Dinamarca (UE).

"Perícia i coratge"

Davant els ambaixadors, Felip VI va dir que la manera de procedir del líder nord-americà requereix "grans dosis de perícia i coratge diplomàtic" per tractar que aquest "vincle" no es trenqui. La bona relació entre els EUA i la UE sorgida després de "les cendres de la Segona Guerra Mundial" ha portat durant diverses dècades "estabilitat i creixement" i ha contribuït a la "gènesi i desenvolupament del multilateralisme", va dir. Preservar-ho, va avisar, exigeix lleialtat mútua, confiança recíproca, visió de futur i respecte a les "regles de joc". "De l’erosió d’aquest vincle, en sortim tots perdent. I no vull plantejar aquí el que suposaria –hi insisteixo, per a tothom– la hipòtesi del seu total desmantellament", va afegir.

També va celebrar l’alliberament dels cinc espanyols. "A tots ens ha d’alegrar l’alliberament de cinc compatriotes i d’altres ciutadans que es trobaven igualment retinguts", va afirmar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents