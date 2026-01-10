L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Repsol comunica a Trump que vol triplicar la producció a Veneçuela
El president dels EUA es reuneix amb grans petrolieres per demanar-los una inversió de 85.000 milions
L’espanyola assegura que multiplicarà l’activitat "si es donen les circumstàncies necessàries"
Les empreses demanen seguretat jurídica i garanties legals a Washington abans d’invertir en el país
Sara Ledo
Repsol està preparada per multiplicar per tres la seva producció a Veneçuela en dos o tres anys "si es donen les circumstàncies necessàries". Així ho va assegurar el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, davant el president nord-americà, Donald Trump, amb qui es va reunir ahir a la Casa Blanca, juntament amb una dotzena de grans executius petroliers d’arreu del món. Trump els va assegurar que els Estats Units garantiran la seguretat i l’estabilitat a la regió després de la captura de l’expresident veneçolà, Nicolás Maduro.
El president nord-americà havia avançat abans de la trobada el desig que "almenys 100.000 milions de dòlars" (uns 85.000 milions d’euros) siguin invertits per les grans petrolieres per reconstruir la infraestructura petroliera de la regió en un missatge al seu compte de la xarxa social X (abans Twitter). Amb el 17% de les reserves mundials de petroli, gairebé quatre vegades més que les dels Estats Units, Veneçuela amb prou feines produeix l’1% de l’oferta mundial, al voltant d’un milió de barrils diaris. Però fer pujar aquesta quantitat requereix unes inversions milionàries que han de fer les empreses.
Segons la consultoria Rystad Energy, per augmentar la producció de l’1 a 2 milions de barrils diaris el 2030 farien falta inversions de 110.000 milions de dòlars (95.000 milions d’euros), mentre que si es vol arribar als 3 milions el 2040 la quantia s’enfilaria a uns 185.000 milions de dòlars (160.000 milions d’euros). Però les empreses havien reaccionat amb cautela als desitjos de l’Administració nord-americana demanant seguretat jurídica i garanties legals a Washington abans de fer cap inversió.
En el cas de la companyia espanyola, Imaz va afirmar davant Trump que està preparada per "invertir amb força" a Veneçuela i li va recordar els 21.000 milions de dòlars (18.000 milions d’euros) que ha destinat als Estats Units des del 2008. A més de Repsol, a la reunió hi van ser convidats els tres productors de petroli més grans dels Estats Units –Chevron, ExxonMobil i ConocoPhillips–, les grans comercialitzadores de matèries primeres –Vitol i Trafigura–, així com Shell, Halliburton, Valero, HKN, Marathon, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy i Hilcorp, segons el Financial Times.
Els EUA faran d’intermediari
El líder republicà va assenyalar que els Estats Units decidiran quines petrolieres poden operar a Veneçuela i farà d’intermediari entre elles i el Govern del país sud-americà, segons va informar l’agència France-Presse. "Prendrem la decisió sobre quines petrolieres entraran [a Veneçuela] i tancarem l’acord", va assegurar Trump. "I tindran total seguretat. Una de les raons per les quals no podien treballar [a Veneçuela] és que no tenien garanties. Però ara tenen seguretat total", va afegir.
El març del 2025, Trump va revocar a Repsol (i a altres empreses) els permisos concedits per l’Administració Biden un any abans per exportar cru i altres productes derivats des del país caribeny. El 2024, el 5% de les importacions de cru a Espanya van procedir de Veneçuela, segons les dades de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores).
Repsol va recalar a Veneçuela el 1993 i és l’empresa espanyola amb més interessos a la regió. L’exposició patrimonial de la petroliera espanyola es quantifica en 330 milions d’euros, fruit de la seva activitat i del deute acumulat per l’empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), segons l’informe financer semestral de la multinacional.
El 2024, la seva producció anual d’hidrocarburs (petroli i gas) a Veneçuela va pujar fins a 24 milions de barrils equivalents de petroli (mbep), el 10% de la seva producció global. És al costat de Trinidad i Tobago un dels països amb més producció d’hidrocarburs per a Repsol, però lluny del primer: els EUA, on en genera tres vegades més (71 mbep). El 90% d’aquesta producció no és petroli, sinó gas natural.
El gruix d’aquest gas (85%) es destina a consum intern al país llatinoamericà i suposa el 33% de tot el subministrament de Veneçuela. Potser per això la producció d’hidrocarburs de Repsol a Veneçuela ha crescut malgrat la inestabilitat del país, de 21 milions de barrils equivalents de petroli el 2021 als 24 milions del 2024. I el mateix podria passar el 2025, malgrat l’embargament del petroli, ja que la companyia comptava amb una producció mitjana diària de 70.500 barrils equivalents de petroli en el primer semestre, enfront dels 65.000 barrils diaris del mateix període de l’any anterior.
A aquesta producció s’hi afegeixen les reserves "provades" que la petroliera espanyola té a la regió. En aquest cas, Veneçuela suposa el 14,6% de les reserves de Repsol al món, després dels EUA. També majoritàriament de gas natural.
