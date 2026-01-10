El model territorial
Sánchez ofereix a les comunitats gestionar la major part de l’IRPF i l’IVA
El nou sistema de finançament preveu destinar recursos addicionals de 21.000 milions a les comunitats el 2027
La diferència en assignació per habitant es reduiria a menys de la meitat
Pablo Allendesalazar
Més diners per a tothom, però menys diferències entre territoris. El projecte de nou model de finançament autonòmic elaborat pel Govern i pactat amb ERC contempla incrementar els recursos anuals que rebran les comunitats de règim comú (totes menys el País Basc i Navarra) en 20.975 milions el 2027, el primer exercici en què l’Executiu diu aspirar que estigui en vigor. En total, serien 224.507 milions, un 9,34% més dels que percebrien amb el sistema actual. Alhora, la diferència en finançament per habitant –la variable clau del sistema– entre les comunitats millor i pitjor dotades (actualment, Cantàbria i Múrcia) es reduiria a menys de la meitat.
Una de les principals novetats és elevar el percentatge de la recaptació de l’IRPF i l’IVA que l’Estat cedeix a les comunitats, de l’actual 50% al 55% en l’impost de la renda i al 56,5% en el del valor afegit. Aquesta mesura augmentaria en 15.756 milions d’euros el 2027 els recursos de les autonomies. Addicionalment, l’Estat aportaria fins a 22.485 milions addicionals. En total serien 38.241 milions, que davant els 17.266 milions d’euros en què s’incrementarien l’any que ve els recursos destinats a les comunitats amb el sistema actual donen la diferència de 20.975 milions. Això depèn, això sí, que el Govern aconsegueixi que s’aprovi la seva proposta al Congrés, cosa que ara com ara sembla improbable atesa l’oposició de Junts i el PP.
El Govern central pretén aprofitar la major part de l’increment de la recaptació tributària provocat pel creixement econòmic (uns 30.000 milions d’euros més el 2025) perquè les comunitats augmentin els seus recursos i la reforma sigui vendible a tots els territoris. Alhora, el disseny del nou model li permetria complir el seu pacte amb ERC que Catalunya ocupi el mateix lloc en el rànquing per recursos aportats i rebuts per habitant ajustat.
Tot i que el nou sistema "tendiria" que hi hagi més relació entre els dos conceptes en termes generals, no a totes les comunitats es beneficiarien d’aquest anomenat principi d’ordinalitat. Per exemple, la Comunitat de Madrid continuarà sent la que més aporta, però la segona per recursos rebuts per habitant ajustat. Cantàbria es mantindria com la primera gràcies a l’aportació extraordinària que farà l’Estat perquè es quedi com fins ara. La novetat és que les diferències entre aquesta comunitat i la resta es reduirien.
El sistema proposat pel Govern mira de simplificar i fer més transparent el finançament autonòmic davant el model anterior, però no deixa de ser complex. Està compost per diverses capes. La primera consisteix en la definició de la població ajustada de cada comunitat, que fixa el criteri per repartir els recursos entre aquestes. El Govern ha plantejat canvis per mirar de recollir millor les diferents circumstàncies demogràfiques, socioeconòmiques i geogràfiques de cada territori, que impacten en el cost de prestar serveis públics com la sanitat, l’educació o la dependència. Aquesta definició implicarà canvis en el repartiment, però Hisenda evita explicar-los.
Una segona capa és l’increment de recursos per l’esmentada cessió més important de l’IRPF i l’IVA, mentre que es manté la dels impostos especials (58%) i d’altres tributs la recaptació dels quals està totalment cedida. A partir d’aquestes bases, el nou sistema introdueix un mecanisme reformat d’"anivellament horitzontal" per a la "solidaritat interterritorial", per la qual cosa les comunitats amb un finançament per habitant ajustat per sota de la mitjana rebran recursos que aportaran les que estiguin per sobre amb l’objectiu de reduir les diferències en aquesta variable clau. Amb l’actual model, només Madrid, les Balears i Catalunya contribueixen, però caldrà veure com quedaria amb el nou model (cada comunitat aportarà al sistema el 75% del diferencial entre el seu finançament per habitant ajustat i la mitjana). A més, un mecanisme addicional d’ajust permetrà a les comunitats rebre una part de la recaptació de l’IVA de les pimes.
