El futur del país sud-americà
Delcy i Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello i Vladimir Padrino: els supervivents del madurisme a la Veneçuela tutelada per Trump
El quartet va ser vital en l’estructura de poder vigent fins al 3 de gener i es manté ara sota la gelosa mirada dels EUA
Abel Gilbert
La captura i el trasllat als EUA del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va deixar mut el nucli dur del madurisme durant unes hores davant la incertesa sobre el seu futur. Revelat el que sembla el pla de Donald Trump per al país caribeny, els caps visibles del Govern de Caracas van tornar a les seves posicions, amb l’excepció de Delcy Rodríguez, fins ara vice presidenta executiva i avui ja presidenta encarregada, directament designada pel magnat republicà. Amb el pas dels dies i el desenvolupament dels esdeveniments es veurà quin és el seu paper en aquest Executiu controlat des de Washington. De moment, aquests són els quatre supervivents d’una era política a Veneçuela que sembla arribar al final:
Al seu despatx de ministra de Petroli es feia temps per jugar al tennis de taula que cultiva des de petita. Ara la contingència la va col·locar en un «esport» molt més arriscat i impredictible, la «presidència encarregada» de Veneçuela. «Ella no té elecció», va dir Trump al ratificar el seu nomenament després del segrest de Nicolás Maduro per part de forces nord-americanes. «Ho farem bé», va dir el magnat sobre ella, tot i que en algun moment l’amonesta davant les insinuacions d’un possible desafiament a Washington. Delcy té 59 anys i es va graduar en Dret a la Universitat Central. És germana de Jorge Rodríguez, la principal autoritat parlamentària i alhora una de les figures claus del madurisme fins al 3 de gener.
El seu accés al palau de Miraflores com a autoritat executiva transitòria està precedit per una dilatada carrera en estructures de poder des del 2003, quan va ser coordinadora de la vicepresidència. Va ser ministra de Comunicació i durant un temps va estar a càrrec d’Exteriors. Des que va començar el tercer mandat de Maduro va ocupar un càrrec estratègic a més de la vicepresidència: el ministeri encarregat del maneig de la principal riquesa veneçolana, el petroli. Des d’aquest mateix despatx on mirava de distreure’s amb el tennis de taula va establir relacions amb empreses multinacionals que no han vist amb mals ulls la seva designació. A aquest mateix raonament va semblar arribar la CIA a l’analitzar els possibles escenaris posteriors a la sortida de Maduro. Rodríguez oscil·la entre les crides a la cooperació «entre iguals» amb els Estats Units i els tímids senyals de diferenciació al parlar d’una «ferida» al cor de Veneçuela i afirmar que finalment ha quedat demostrat que era el cru i no el narcotràfic el principal interès dels EUA. No hi falten els analistes intrigats amb el seu temps de permanència a l’Executiu. Ella també ha de fer malabars per preservar la unitat del madurisme enmig de desconfiances internes sobre les seves veritables intencions.
Diosdado Cabello és un factor de poder personal des de fa dècades a Veneçuela. Ha ocupat tots els càrrecs possibles a l’Estat, des de ministre fins a diputat, passant per una Assemblea Constituent que no va elaborar cap Carta Magna, la vicepresidència i fins i tot la direcció de l’Estat per només unes hores després de l’intent de cop contra Hugo Chávez el 2002. Va néixer el 15 d’abril del 1963 a El Furrial, una comunitat rural a l’oriental estat Monagas. Va conèixer Chávez després de graduar-se a l’Acadèmia Militar i es va sumar al seu fallit alçament del 1992, que va segellar una relació personal i política entre ells. Quan van recuperar la llibertat, Cabello es va afegir al projecte del «comandant» bolivarià. Set anys després de l’aldarull, van arribar junts al cim. Des d’aleshores, Diosdado es va mantenir en un càrrec de rellevància. Molts van pensar que la malaltia terminal de Chávez el convertiria en l’hereu de la «revolució bolivariana». No va passar així. El president va elegir Nicolás Maduro com el seu hereu i no van faltar a Caracas els rumors sobre el seu despit.
L’excapità Cabello es va mantenir com a autoritat parlamentària. I si bé durant diversos anys va perdre la centralitat a la qual aspirava, la va acabar recuperant especialment a l’agafar el control dels ministeris de l’Interior i Justícia, així com l’aparell d’intel·ligència i contraintel·ligència que va mostrar el seu rotund fracàs en el marc de l’operació que va culminar el 3 de gener amb el segrest de Maduro. Cabello és una figura del Partit Socialista Unit. Se’l coneix també a tot Veneçuela per la seva condició de gran agitador mediàtic. El programa televisiu Con el mazo dando és una tribuna de la sacsejada, l’insult, la fabulació, l’anàlisi d’intel·ligència i les fake news pròpies. Els EUA han posat el preu de 25 milions de dòlars al seu cap. L’amenaça d’activar la captura es va fer present dies enrere, a l’efecte de disciplinar-lo, segons analistes. L’exambaixador nord-americà a Veneçuela, James Story, afirma que el ministre «és el principal sabotejador de Rodríguez». De moment, no ha deixat de mostrar lleialtat.
Les Forces Armades Bolivarianes (FANB) són una mena de «partit polític en armes», amb més de 2.000 generals. Les condueix un home clau: Vladimir Padrino López. Els EUA havien ofert 15 milions de dòlars pel també ministre de Defensa, que tots observen amb lupa per saber què diu o calla des dels fets que van transfigurar Veneçuela. Padrino, com se’l coneix, era el número tres del madurisme i, a més, un enllaç natural entre els anys d’Hugo Chávez i qui va exercir com a hereu fins al 3 de gener. Aquest general va participar en la primera temptativa chavista de prendre el palau de Miraflores el 1992 quan era comandant d’un batalló caraqueny. Mai va ser sancionat. No obstant, el seu moment de gran projecció va tenir lloc quan Chávez va ser enderrocat durant 48 hores el 2002 i retingut a l’illa La Orchila. Padrino es va negar a doblegar-se a la conjura i va tenir un paper clau per al retorn del bolivarià al palau de Miraflores. El president el va condecorar i alhora va establir les bases per a la seva projecció personal. Poc abans de la defunció del líder va ser designat segon comandant de l’Exèrcit i cap de l’Estat Major.
Amb aquest capital polític i el poder de foc es va sumar al madurisme. La lleialtat va ser corresposta. L’hereu el va nomenar ministre de Defensa. També va estendre la seva influència fora de l’àrea castrense com el maneig de la distribució d’aliments subsidiats a la població necessitada enmig de la crisi econòmica. La suposada participació d’uniformats en el contraban i altres negocis il·legals en la mineria no seria aliena a l’estructura consolidada per Padrino a partir del 2014. Al llarg de més d’una dècada va ser el garant d’unitat de les Forces Armades. Va afrontar proves difícils com l’autoproclamació de Juan Guaidó com a president encarregat el gener del 2019, quan l’exdiputat va instar els uniformats a donar l’esquena a Maduro. Això no va passar. El de Veneçuela des d’aleshores és un Govern «cívicomilitar» en el qual Padrino ha ocupat un dels costats del triangle de gestió. El seu paper després de l’escapçament presidencial és una incògnita.
Per a Jorge Rodríguez ha començat una nova època en la cúpula política d’un Govern que va perdre el seu principal actiu. I no només perquè la seva germana Delcy és la «presidenta encarregada», fet que propaga la sospita que finalment s’ha consolidat un projecte familiar.
Fins als successos del 3 de gener, i des de la seva entrada en el chavisme, a principis de segle, Rodríguez s’havia exercit com un funcionari tot terreny. A més, aportava a la «revolució bolivariana» la seva condició d’intel·lectual. Nascut el 1965, aquest metge psiquiatre també va tenir un reconeixement com a escriptor a l’obtenir el primer premi en el Concurs Anual de Relats que va organitzar el diari veneçolà El Nacional, el 1998, un any abans que comencés l’era d’Hugo Chávez. Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas, es va titular el llibre. La literatura va quedar com a passatemps. Rodríguez es va exercir com a vicepresident després de la reelecció del «comandant». La política i els assumptes administratius de l’Estat són una sola cosa des de fa dues dècades, i això li va permetre passar per una alcaldia, el Consell Nacional Electoral (CNE), el ministeri de Comunicació i Informació i la coordinació del Partit Socialista Unit.
Fill d’un guerriller urbà que va morir torturat a la presó quan ell tenia 11 anys, Rodríguez no només és una figura d’activitats visibles. Maduro li va encarregar les negociacions secretes amb els Estats Units i l’oposició en diferents oportunitats, tant a Mèxic com a Dubai. Ha sigut alhora un portaveu groller capaç de dir «imbècil» al president xilè, Gabriel Boric, o pronunciar paraules feridores sobre Gustavo Petro i Luiz Inácio Lula da Silva quan van qüestionar la legitimitat electoral de Maduro. Va ser també sancionat pels EUA. Acaba de ser reelegit al capdavant de l’Assemblea Nacional (AN) en un país diferent. La seva tradicional intransigència ha donat pas a un llenguatge molt més amable amb l’oposició parlamentària. El gir retòric es pot aprofundir o ser un sospir, segons com evolucioni la situació política.
