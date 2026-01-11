Els supervivents del madurisme
Els germans Delcy i Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello i Vladímir Padrino han conformat un quartet vital en l’estructura de poder del deposat Nicolás Maduro, una estructura vigent fins al 3 de gener i que es manté ara sota la gelosa mirada dels Estats Units.
Abel Gilbert
Quatre són les figures que mantenen alçada la bandera del madurisme però sense Maduro. La pregunta és fins quan.
DELCY RODRÍGUEZ.
"Ella no té elecció", va dir Trump al ratificar el seu nomenament després del segrest de Nicolás Maduro per les forces nord-americanes. "Ho farem bé", va dir el magnat sobre ella, tot i que a estones l’amonesta davant les insinuacions d’un possible desafiament a Washington. Delcy té 59 anys i es va graduar en Dret per la Universitat Central. És germana de Jorge Rodríguez, la principal autoritat parlamentària i alhora una de les figures clau del madurisme fins al 3 de gener. El seu accés al Palau de Miraflores com a autoritat executiva transitòria està precedit per una dilatada carrera dins de les estructures de poder des del 2003, quan va exercir com a coordinadora de la vicepresidència. Va ser ministra de Comunicació i per un temps va estar a càrrec d’Exteriors. Des que va començar el tercer mandat de Maduro va ocupar un càrrec estratègic, a més de la vicepresidència: el ministeri encarregat de la principal riquesa veneçolana, el petroli. Des d’aquest mateix despatx va establir relacions amb multinacionals que no han vist amb mals ulls la seva designació. A aquest mateix raonament va semblar arribar la CIA a l’analitzar els escenaris després de posar fi a Maduro.
DIOSDADO CABELLO.
Ha ocupat tots els càrrecs possibles a l’Estat, des de ministre fins a diputat, passant per una Assemblea Constituent que no va elaborar cap Carta Magna, la vicepresidència i fins a la direcció de l’Estat per tot just unes hores després de l’intent de cop contra Hugo Chávez, el 2002. Va néixer el 15 d’abril de 1963 a El Furrial, una comunitat rural a l’estat oriental de Monagas. Va conèixer Chávez després de graduar-se a l’Acadèmia Militar i es va afegir al seu fallit alçament de 1992, que va segellar una relació personal i política entre ells. Quan van recuperar la llibertat, Cabello es va afegir al projecte del comandant bolivarià. Set anys després de l’aldarull, plegats feien el cim. Des d’aleshores, Diosdado es va mantenir en un càrrec de rellevància. Molts van pensar que la malaltia terminal de Chávez el convertiria en l’hereu de la "revolució bolivariana". No va passar així. El president va elegir Nicolás Maduro. Se’l coneix també per la seva condició d’agitador mediàtic. Els EUA van posar preu al seu cap: 25 milions de dòlars.
VLADÍMIR PADRINO.
Les Forces Armades Bolivarianes són una mena de "partit polític en armes", amb més de 2.000 generals. Les dirigeix Vladímir Padrino López. Els EUA havien ofert 15 milions de dòlars pel també ministre de Defensa, que tots observen amb lupa per saber què diu o calla des dels fets que van transfigurar Veneçuela. Padrino, com el coneixen, era el número tres del madurisme. El seu moment de gran projecció va tenir lloc quan Chávez va ser enderrocat durant 48 hores el 2002 i retingut a l’illa La Orchila. Padrino es va negar a plegar-se a la conjura i va tenir un paper clau per al retorn de Maduro. El seu paper després de la decapitació presidencial és una incògnita.
JORGE RODRÍGUEZ.
Germà de Delcy. Maduro li va encarregar les negociacions secretes amb els EUA i l’oposició en diversos moments, tant a Mèxic com també a Dubai. Ha sigut alhora un portaveu groller capaç de dir-li "imbècil" al president xilè, Gabriel Boric, o dir paraules feridores sobre Gustavo Petro i Lula da Silva quan van qüestionar la legitimitat electoral de Maduro.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga