Abusos policials
"No estic enfadada amb tu"
L’assassinat d’una dona a Minneapolis per un agent d’immigració motiva la convocatòria de més d’un miler de protestes als EUA.
El Periódico
Un vídeo gravat des del telèfon mòbil de l’agent del Servei d’Immigració i Control de Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) que va disparar i va matar una dona nord-americà a Minneapolis ha tret a la llum nous detalls del succés des d’una perspectiva que fins ara no es coneixia. El vídeo, avançat per Alpha News i de menys d’un minut, mostra des de la perspectiva més pròxima possible els instants previs als trets contra Renee Good fet per l’agent, identificat per diversos mitjans com Jonathan Ross.
Les imatges comencen amb Ross acostant-se al vehicle de Good, que es trobava creuat a la carretera per obstaculitzar el pas a l’HISSI. "No passa res. No estic enfadada amb tu", li diu ella.
L’agent grava l’automòbil color bordeus de la dona des de diferents perspectives i es troba amb una altra dona a l’arribar a la zona de la matrícula, identificada com l’ara viuda, Becca Good. Ella mateixa va confirmar en un comunicat que es trobava allà amb la seva dona. "No canviem les nostres matrícules cada matí, perquè ho sàpigues. Aquesta serà la mateixa matrícula quan vinguis a parlar amb nosaltres més tard", li va dir la Becca a l’agent mentre el gravava i li insistia que ensenyés la cara. "¿Vols venir a per nosaltres? Serà millor que vagis a buscar alguna cosa de menjar, ganàpia", li va retreure.
Mentrestant, un altre agent apareix per l’altre costat del cotxe i demana a Renee Good que baixi del vehicle. En aquest moment comença a maniobrar per anar-se’n i Ross es posa davant d’ella per impedir-li el pas. L’agent crida sorprès i obre foc contra ella. Després d’imatges mogudes pel gest de Ross es veu el vehicle de la dona estavellant-se contra un pal del carrer.
El vídeo ha circulat per xarxes socials i ha revifat el debat entre els que pensen que l’agent va actuar per protegir-se perquè va pensar que la dona l’anava a atropellar amb el seu vehicle, relat que defensa l’Administració de Donald Trump, i els que asseguren que només intentava escapar, partint del moviment de les rodes del vehicle de Good, que es dirigeixen cap a l’espai de la carretera on no hi havia l’agent.
Xiulets contra armes
La dona de la persona assassinada va assegurar divendres en un comunicat que elles només volien "donar suport als seus veïns". "Nosaltres teníem xiulets. Ells tenien armes", va afegir. "Honrem la seva memòria vivint els seus valors: rebutjant l’odi i elegint la compassió, allunyant-nos de la por i buscant la pau, rebutjant la divisió i sabent que ens hem d’unir per construir un món on tots puguem tornar a casa sans i estalvis amb les persones que estimem", va escriure Becca Good.
Amb tot, més d’un miler de manifestacions han sigut convocades aquest cap de setmana a diferents localitats dels Estats Units per protestar contra la violència dels agents de l’HISSI, després d’aquest succés i que dues persones més resultessin ferides a Portland (Oregon).
Els dos incidents han exacerbat el rebuig de part de la ciutadania cap a les forces d’HISSI, utilitzades per la Casa Blanca en les batudes contra els immigrants irregulars i també com a justificació recurrent per desplegar els militars a quatre de les grans capitals del país, segons informa Ricardo Mir de Francia..
