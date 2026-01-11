El model territorial
Illa adverteix el PP que és "antiespanyol" rebutjar l’acord
El president defensa davant els dirigents del PSC: "És el millor pacte de la història"
Quim Bertomeu
Amb el pacte per al nou finançament segellat, ara els defensors del nou model comencen un llarg camí per trobar prou suports perquè el Congrés li doni el vistiplau. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat aquest recorregut demanant al PP que abandoni el seu rebuig actual, ja que el nou model suposa una injecció de recursos a les autonomies que no pot perdre’s. Illa ha arribat a advertir als populars que és "antiespanyol" oposar-s’hi. "No hi ha res més antiespanyol que negar recursos als teus ciutadans per millorar el finançament de la sanitat de la teva comunitat", va dir ahir en un discurs davant el Consell Nacional del PSC.
En la primera part de la seva al·locució, en castellà, va intentar enviar un missatge al conjunt d’Espanya sobre les bondats del nou model. En la segona, en català, paraules només per a Catalunya amb el mateix objectiu. En la part castellana, va defensar que és el "millor règim de finançament" des de la restauració de la democràcia a Espanya. El seu argument és que suposarà una injecció de recursos a totes les comunitats "en què ningú perd".
També va aprofitar el pacte de finançament per reivindicar el treball fet per la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i pel president del Govern, Pedro Sánchez. Va atribuir a l’actual executiu central un "lideratge polític" que no va tenir l’anterior Govern del PP, el de Mariano Rajoy, que va veure com el model caducava sense proposar-ne un de nou. Amb el nou finançament els socialistes busquen recuperar la iniciativa política després d’un final del 2025 marcat pels problemes derivats dels casos de corrupció i d’assetjament.
En la part catalana del discurs del president també va defensar el nou model: "És el millor pacte de finançament de la història de Catalunya". Va fer un reconeixement al paper d’ERC en la negociació, que va definir com "un soci incòmode però exigent", i va dir que el líder d’aquest partit, Oriol Junqueras, ha tingut un "paper clau" en les converses. Elogis entre forces polítiques poc freqüents.
Números, Estatut i Constitució
Illa també va començar a preparar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de la setmana que ve, on el Govern presentarà el model a les Comunitats Autònomes. Segons el president, la Generalitat acudirà a defensar la proposta portant "números, l’Estatut i la Constitució". És una manera de defensar que la proposta és, segons el seu parer, bona des del punt de vista financer i viable des del punt de vista legal.
Finalment, va aprofitar per demanar als dirigents i als càrrecs intermedis del seu partit que surtin a defensar la proposta amb valentia, amb optimisme i sense por del fracàs. El primer secretari del PSC va tenir temps fins i tot un moment per a la ironia, quan va dir que els "pessimistes i els mancats d’esperit es quedin a casa veient sèries de Netflix i de Movistar". La resta, a defensar el pacte. Segons el president, fins i tot sense suports garantits, hi ha partit.
