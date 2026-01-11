Junqueras anuncia que Catalunya podrà gestionar el 78,5% del seu IVA
La cessió de l’impost és un 22% més elevat que en la resta de comunitats
Quim Bertomeu
Una de les principals novetats del nou model de finançament és que elevarà el percentatge de la recaptació de l’IRPF i l’IVA que l’Estat cedeix a les comunitats autònomes, de l’actual 50% al 55% en l’impost de la renda i al 56,5% en el del valor afegit. Doncs bé, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar ahir que en el cas de Catalunya, la cessió sobre l’IVA s’elevarà un 22% més que en la resta de territoris fins a arribar al 78,5%.
Ho va dir en un discurs davant el Consell Nacional del seu partit, la primera reunió d’aquest òrgan des que ERC va segellar amb Pedro Sánchez l’acord per al nou model. Junqueras va al·legar que aquest diferencial respecte a la resta de comunitats es deu que Catalunya ha de bregar amb competències que gairebé no té cap autonomia més. En va citar dos: la gestió de les presons i la gestió de la policia catalana, els Mossos d’Esquadra. Euskadi també té un cos policial propi, la Ertzaintza, però disposa d’un finançament al marge del règim comú, el concert econòmic, amb què recapta i gestiona tots els seus propis impostos.
Aquesta especificitat en l’IVA per a Catalunya permet a Junqueras defensar que el nou sistema de finançament tindrà singularitats per a la comunitat catalana, un dels compromisos que ERC i el PSC van firmar l’agost del 2024 a canvi d’investir l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa. També li permet defensar, amb més munició, el pacte assolit davant els sectors independentistes que ho critiquen amb vehemència, com per exemple Junts i la CUP.
Gestió íntegra de l’IRPF
A més, va advertir al Govern de Pedro Sánchez i al Govern de Salvador Illa que el pactat fins ara no és suficient perquè ERC s’assegui a negociar els Pressupostos Generals de l’Estat i els de la Generalitat. El líder republicà va indicar que, per fer-ho, l’executiu central ha d’assumir el compromís que Catalunya podrà en el futur gestionar íntegrament el seu IRPF. Es tracta d’una qüestió pendent però que, com va explicar ahir EL PERIÓDICO, està molt més avançada del que els seus protagonistes admeten en públic.
¿Quina diferència hi ha entre l’acord amb l’IVA anunciat per Junqueras i el potencial acord sobre l’IRPF que es negocia? En el cas de l’IVA, és l’Estat qui recapta i després cedeix els fons a les comunitats, entre elles Catalunya. En el cas de l’IRPF, si es concreta, seria un salt de qualitat perquè per primera vegada es donaria a la Generalitat la capacitat de recaptar i gestionar el 100% d’un tribut d’una magnitud com aquesta.
Més enllà d’aquesta qüestió, Junqueras va centrar el seu discurs en defensar el nou finançament davant els dirigents i càrrecs intermedis del seu partit, que a partir d’ara seran els encarregats de defensar el model a cada racó de Catalunya. "Cal sortir a defensar-lo a tot arreu", va demanar. Junqueras vol que es difongui que el pactat amb Sánchez no és una "reforma" del model, sinó un "model nou" perquè elimina el sistema d’"avançaments" actual per permetre una gestió més "directa" dels diners.
