L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Nicaragua allibera "desenes" de presos després de la pressió dels EUA
El país nord-americà recorda que hi ha unes 60 persones detingudes per motius polítics
El Periódico
El Govern de Nicaragua, que copresideixen Daniel Ortega i Rosario Murillo, va anunciar ahir l’alliberament de "desenes de persones" que es mantenien detingudes, entre elles –segons va poder confirmar l’agència Efe i diversos mitjans locals–, presos polítics, una excarceració que es produeix per l’aniversari dels 19 anys de l’Executiu en el poder i al mig de pressions dels EUA.
"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que amb motiu de la Commemoració de nostre 19è aniversari, han retornat a les seves llars i famílies desenes de persones que es mantenien a resguard de les autoritats pertinents", va informar el Govern nicaragüenc en un comunicat.
D’acord amb la nota comunicada, aquesta activitat és "símbol" del seu "invariable compromís amb el partit, la pau i el dret de tots a una convivència familiar i comunitària, respectuosa, i tranquil·la".
Primers noms
El Govern nicaragüenc no va aportar detalls sobre els alliberats, però Efe va poder confirmar amb els seus familiars l’alliberament d’almenys set opositors: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez i el pastor evangèlic, Rudy Palacios. Segons diversos familiars dels presos polítics, el Govern els va informar que serien alliberats el 10 de gener.
El mitjà local Divergentes va confirmar l’alliberament d’almenys 30 presos polítics, mentre que altres mitjans manegen un número d’excarcerats menor.
Aquest alliberament de presos es produeix un dia després que l’ambaixada dels Estats Units a Managua recordés que després del "pas important" donat per Veneçuela per alliberar "un gran nombre de presos polítics", a Nicaragua també hi ha "més de 60 persones" que segueixen "injustament detingudes o desaparegudes", un missatge que es produïa després de la captura en una missió militar nord-americana de Nicolás Maduro, aliat del Govern nicaragüenc.
"Veneçuela va fer un pas important cap a la pau a l’alliberar un gran nombre de presos polítics. A Nicaragua, més de 60 persones segueixen injustament detingudes o desaparegudes, entre elles pastors, treballadors religiosos, malalts i ancians. ¡La pau només és possible amb llibertat!", va afirmar l’ambaixada en un missatge a X.
La publicació era acompanyada per la versió en espanyol d’un missatge del president Donald Trump, a Truth Social, en què celebrava que Veneçuela estigués alliberant "un gran nombre de presos polítics com un senyal de recerca de la pau".
"Dinastia il·legítima vitalícia"
Abans del missatge de l’ambaixada nord-americana, el moviment polític opositor nicaragüenc Unión Democrática Renovadora (Unim) també recordava que "a Nicaragua hi ha més de 60 persones preses per raons polítiques", demandant al més aviat possible "la seva llibertat".
Ahir, les autoritats nord-americanes insistien en les pressions que estan portant a terme: "Avui, la brutal dictadura Murillo-Ortega celebra 19 anys del que havia d’haver sigut un mandat democràtic de cinc anys".
"Els nicaragüencs van votar per un president el 2006, no per una dinastia il·legítima vitalícia. Reescriure la Constitució i aixafar la dissidència no esborraran les aspiracions dels nicaragüencs de viure lliures de la tirania", va publicar a X l’Oficina d’Assumptes de l’Hemisferi Occidental del Departament d’Estat dels EUA.
