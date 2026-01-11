Convenció popular a Galícia
El PP portarà Paco Salazar i Zapatero al Senat
El partit nega el paper de l’expresident en l’alliberament de presos polítics del chavisme
Mariano Alonso Freire
El PP comença l’any polític com va acabar l’anterior, martellejant en els casos de corrupció que esquitxen el PSOE i el Govern, a què afegeix ara el paper de José Luis Rodríguez Zapatero a Veneçuela com un element central de la seva crítica als socialistes. En la inauguració de la reunió interparlamentària que el partit fa aquest cap de setmana a la Corunya, el secretari general dels populars, Miguel Tellado, va anunciar que el Grup Popular cridarà a comparèixer en la comissió d’investigació del Senat l’exdirigent socialista i ex alt càrrec de Moncloa Francisco Salazar, apartat després de les denúncies en contra seu d’assetjament sexual per part de diverses treballadores de la Presidència del Govern.
I alhora, la mà dreta de Feijóo es va esplaiar amb una duríssima diatriba contra l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, al que també el PP portarà al Senat perquè ofereixi explicacions sobre si, segons el mateix número dos de Feijóo, "ha utilitzat el bon nom" d’Espanya "per blanquejar un règim sanguinari a canvi de negocis", va assenyalar després d’obrir diligències prèvies l’Audiència Nacional divendres passat contra ell per una denúncia del grup ultra Hazte Oír sobre el seu presumpte vincle amb Nicolás Maduro i les seves activitats criminals. Tellado va afirmar també que el PSOE té un antic secretari general "que ha pogut enriquir-se a costa de la llibertat, la dignitat i els drets del poble veneçolà".
Tellado va negar fins i tot, i de manera taxativa, que Zapatero hagi tingut cap paper en l’alliberament dels presos polítics del règim chavista portat a terme aquesta setmana, inclosos dos espanyols. "Ara pretenen fer-nos creure que els presos polítics han sigut alliberats gràcies a Rodríguez Zapatero, quin desvergonyiment, com poden tenir tanta cara", va exclamar. L’anunci sobre Salazar es produeix a tot just dues setmanes que comenci la campanya electoral a l’Aragó, en què l’exministra Pilar Alegría liderarà la candidatura socialista davant el president popular d’aquesta comunitat, Jorge Azcón, i la presència de Salazar a la Cambra Alta es produirà abans de la cita amb les urnes, segons confirmen fonts de la direcció del PP.
"El 5è passatger del Peugeot"
Tellado va assegurar que "Salazar és el cinquè passatger del Peugeot, i haurà de donar explicacions", en al·lusió a la campanya de les primàries del PSOE el 2017 que Sánchez va compartir estretament amb José Luis Ábalos, Santos Cerdán i Koldo García, un grup humà a què era molt pròxim Salazar.
Es dona la circumstància, perfectament calculada pel PP, que Alegría, quan l’estiu passat van aparèixer les primeres denúncies contra Salazar, li va donar suport, tot i que en a penes hores va rectificar la seva postura. Després, a la tardor, Article 14 va publicar una fotografia d’Alegría i Salazar menjant junts en un restaurant a Madrid, poc abans que apareguessin més denúncies en contra del dirigent del PSOE.
