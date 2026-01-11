Convenció popular a Galícia
El PP presentarà abans d’un any un model de finançament alternatiu
El secretari general assegura en la interparlamentària que celebra el partit a Galícia que aquesta serà una de les mesures si arriben al poder
«És de sisè d’EGB: la proposta no sap ni d’on venen els recursos, ni on van», critiquen
Mariano Alonso Freire / R. Prieto
La interparlamentària que el PP celebra aquest cap de setmana a la Corunya, i que clausuraran avui Alberto Núñez Feijóo i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, va servir per fixar de nou la posició crítica del primer partit de l’oposició sobre el sistema de finançament autonòmic presentat aquesta setmana pel Govern. A més, i en una intervenció a porta tancada, el mateix Feijóo va anunciar que el pròxim cap de setmana celebrarà a Saragossa una cimera amb tots els barons del partit centrada específicament en el finançament autonòmic, tal com va avançar El Mundo.
Fonts de la direcció popular van assegurar ahir que no se’n saben avenir, arran de la proposta que planteja augmentar per sobre del 50% el percentatge d’impostos que recapten les comunitats autònomes, per millorar-ne la capacitat financera. Ho van fer, a més, en termes molt crus. "Això és de sisè d’EGB", "la proposta no sap ni d’on venen els recursos, ni on van", van exclamar escandalitzats.
Alhora van lamentar que cap dels consellers autonòmics d’Hisenda de les comunitats autònomes on governen no hagi rebut cap paper per part del Govern central, pocs dies abans que es reuneixi el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), una trobada que els consellers conservadors no boicotejaran.
Sistema caducat
En el discurs inaugural de la interparlamentària, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va prometre que si Feijóo arriba al poder tindrà a punt el seu primer any una proposta completa de finançament autonòmic, que revertirà l’estancament actual, ja que el sistema vigent –que data de l’últim Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que va sortir de la Moncloa el 2011– està caducat des de fa més d’una dècada. Un pla, va expressar la mà dreta de Feijóo, que serà "just i solidari" i "bo" per al conjunt del país. "Quan arribem al Govern el revertirem, millorarem el finançament autonòmic, però a totes les comunitats, absolutament a totes", va assenyalar Tellado, que va rebre una gran ovació dels diputats, senadors i parlamentaris autonòmics i provincials del PP.
"Bastó per als ciutadans que compleixen i premi per als independentistes que mantenen Sánchez en el poder", va acusar el número dos dels populars, que va tornar a denunciar "regals al separatisme per comprar i continuar comprant el seu suport".
En la cimera interparlamentària popular es van tractar altres temes com ara la corrupció i l’ocupació. La jornada va acabar amb una dura diatriba contra el president del Govern, Pedro Sánchez, que va ser titllat de "capo d’una organització criminal" i del qual es va advertir que podria pretendre posar fi a la monarquia parlamentària després de les pròximes eleccions generals per donar pas a una "república plurinacional".
Dures acusacions
Totes dues afirmacions es van fer a la taula estel·lar de la trobada i les van pronunciar Carlos Díaz-Pache, portaveu del PP de Madrid a l’Assemblea regional, i la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Díaz-Pache va traçar una analogia entre el president del Govern i la capital gallega, atès que segons el seu parer "tot el que envolta Sánchez és delicte, perquè el delicte és a Sánchez el que el mar és a la ciutat de la Corunya: l’envolta, la penetra, no s’explica res sense la mar en aquesta ciutat... (...) Ell el que vol és normalitzar el crim i criminalitzar el que és normal", va rematar el dirigent conservador.
A la trobada també hi va haver una taula sobre la situació del mercat de treball. L’exposició de les polítiques dels populars en matèria d’ocupació va ser a càrrec de José Vicente Marí Boso, diputat nacional per les Balears, Alberto Pazos, portaveu del PP al Parlament gallec, la seva homòloga a La Rioja, Cristina Maiso, Javier Celaya, diputat nacional per Ceuta, Juan José Alonso, el portaveu a Cantàbria, i Carolina Agudo, portaveu a les Corts de Castella-la Manxa.
En la conversa es va advertir que a Espanya s’ha trencat allò que la feina "tenia premi" i "es prosperava" i "si els fills estudiaven, els aniria més bé". Qui estalviï, segons va qüestionar Nadal, el que obtindrà és un pagament d’impostos més elevat. Celaya va carregar, en aquest sentit, contra la fiscalitat "depredadora" del Govern actual i va instar a passar a un model "intel·ligent que promovi el dinamisme i desenvolupi activitat econòmica". En la seva intervenció, va defensar incentivar el sector privat, que és el que crea riquesa, així com incentivar la tecnologia per superar les barreres que es presenten.
Un model fallit
En un altre plafó hi van intervenir Paloma Martín, senadora per Madrid, Joaquín Segado, portaveu del PP a l’Assemblea de la Regió de Múrcia, Toni Martín, portaveu del Grup Parlamentari Popular al Parlament d’Andalusia, Cristina Agüera, diputada nacional del PP per Barcelona, Fernando Pastor, portaveu del GPP a les Corts Valencianes, i Luis Venta, diputat de la Junta General del Principat d’Astúries, disposats a confrontar el que consideren un model fallit amb les propostes que el PP defensa per reactivar l’oferta i recuperar la seguretat jurídica.
Dèficit d’oferta, tant al mercat de la compra com del lloguer, estampida de petits propietaris del mercat de l’arrendament, inseguretat jurídica i ocupació. Són les conseqüències, segons adverteix el PP, de les polítiques d’habitatge del Govern de Pedro Sánchez. "Si tinguéssim la nostra llei aprovada, hi hauria un immediat desallotjament. La lluita contra les ocupacions és una prioritat", va garantir Agüera.
Paloma Martín, artífex del pla d’habitatge del PP, amb un total de 38 mesures, va carregar contra la "gestió desastrosa" del Govern de Sánchez en aquesta matèria.
