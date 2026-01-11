Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Tensió pel desembarcament del grup neonazi Núcleo Nacional a Catalunya

Tensió pel desembarcament del grup neonazi Núcleo Nacional a Catalunya

Tensió pel desembarcament del grup neonazi Núcleo Nacional a Catalunya

Jordi Cotrina

Els Mossos d’Esquadra han efectuat càrregues policials contra uns 300 manifestants que ahir a la tarda van protestar a Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarcament a Catalunya de l’organització d’ultradreta Núcleo Nacional. El grup va inaugurar al municipi vallesà la seva primera seu al territori, fet que va provocar l’arribada a la localitat de col·lectius d’esquerres contraris a la presència dels ultres. Núcleo Nacional reivindica dictadures com la de Franco o la de Hitler.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents