Tensió pel desembarcament del grup neonazi Núcleo Nacional a Catalunya
Jordi Cotrina
Els Mossos d’Esquadra han efectuat càrregues policials contra uns 300 manifestants que ahir a la tarda van protestar a Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarcament a Catalunya de l’organització d’ultradreta Núcleo Nacional. El grup va inaugurar al municipi vallesà la seva primera seu al territori, fet que va provocar l’arribada a la localitat de col·lectius d’esquerres contraris a la presència dels ultres. Núcleo Nacional reivindica dictadures com la de Franco o la de Hitler.
