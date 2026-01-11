THE OTHER CLUB
Tots voldrien el que saben que no tindran
Albert Sáez
Peter Berger i Thomas Luckmann van marcar la sociologia de la segona meitat del segle XX amb la seva obra La construcción social de la realidad en la qual, entre altres sàvies afirmacions, defensen que la convivència humana exigeix un mínim d’hipocresia per ser viable. Si tots diem en tot moment tot el que pensem, resulta impossible l’acord i la coexistència. En política, l’excés d’hipocresia condueix al cinisme. I l’absència d’hipocresia alimenta l’autoritarisme. El segle XXI és temps de transparència, enemiga de la hipocresia. I els "homes forts" fan d’aquesta suposada autenticitat un dels seus atributs fonamentals. Si visionen el vídeo de l’entrevista que ha fet l’equip de The New York Times, a Donald Trump el veuran en la seva màxima expressió de transparència i autenticitat. La setmana ens ha regalat un dels exercicis més cínics d’hipocresia de la política espanyola, com és el debat sobre el nou model de finançament autonòmic. Mentrestant, l’operació de Trump a Veneçuela comença a ser comprensible si ho entenem com un exercici de política exterior sense el mínim d’hipocresia que exigeix el dret internacional.
El que ningú els explicarà del finançament
Si atenguessin els seus interessos merament territorials, els presidents de les comunitats autònomes s’haurien de distanciar del que defensen els seus partits a nivell estatal referent a la proposta de nou model de finançament autonòmic que han posat a sobre de la taula Pedro Sánchez, Salvador Illa i Oriol Junqueras. Més d’un president a les files del PP confessa en privat que el mer fet que es revisi un sistema caducat des del 2014 ja seria un benefici per als seus ciutadans. I més d’un president, o candidat, a les files del PSOE reconeix entre murmuris que la proposta inclou alguns perills per als seus territoris, especialment si tornem a tenir una altra crisi financera o si s’accentuen determinades dinàmiques demogràfiques com la despoblació o l’envelliment. Si s’imposés la transparència i l’autenticitat, el debat seria un altre perquè els que fan la proposta saben que no inclou el principi d’ordinalitat com a tal i els que donen per morta la solidaritat, obliden que si els càlculs sobre el que es dona i el que es rep aconsegueixen el complex concepte de "població ajustada" ja s’inclou un fort correctiu que uns poden considerar excessiu i d’altres escàs, però en tot cas correctiu. Però això seria filar massa prim. S’imposa la brotxa grossa en un debat de paral·lels infinits en el qual uns anuncien l’assalt al cel, que saben que no és tal, i d’altres el descens als inferns que igualment saben que no és tal. Espanya és víctima del fet que hi ha massa gent que viu d’intentar destruir-la o de pretendre salvar-la. Uns i altres es retroalimenten i no fan res més que incrementar la desafecció a força de cinisme. D’igual manera que el PSOE i Esquerra saben que no prosperarà el model que ara proposen, el PP i Junts saben que ho podrien proposar d’aquí a uns anys, o mesos.
Trump desposseeix d’hipocresia la diplomàcia
En la verborrea trumpista costa identificar els pilars de les seves decisions. Però, una setmana després, tot indica que el setge a Veneçuela persegueix com a objectiu fonamental que les petroleres nord-americanes explotin les reserves d’aquest país. I els germans Rodríguez li han donat més garanties d’assegurar-ho que la pobra María Corina Machado. L’autenticitat de Trump ha deixat en evidència la hipocresia de Podem amb el chavisme i de la FAES amb l’oposició. Moviments d’aquest tipus converteixen el personatge en un antisistema, cosa que li suposa rèdits electorals a curt termini. Però la política, i sobretot les relacions internacionals són inviables sense aquesta hipocresia que reclamaven Berger i Luckmann. De manera que, a mitjà termini, Trump es pot quedar sense aliats fins i tot quan els necessiti. Un mal negoci. La definitiva firma de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur els converteix en la principal àrea comercial del món. I la que ha sigut la primera potència ni hi és ni se l’espera.
En aquest joc de miralls entre autenticitat i hipocresia, el periodisme juga un paper fonamental. I una manera o altra d’exercir-lo acaba per afavorir els cínics o els homes forts. Per això em quedo amb una frase d’Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal que ha rebut aquesta setmana el premi internacional del diari El Mundo: "Ens hauríem d’esforçar més a informar que a crear polèmiques". La veritat, si existeix, ha d’estar en un punt mitjà entre l’autenticitat impostada i la hipocresia desbocada.
