L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Trump podria ampliar les bases a Groenlàndia però opta per desafiar
Washington continua amenaçant malgrat que té l’opció d’acordar amb Dinamarca una presència militar més àmplia a l’illa àrtica
El mandatari assegura que el territori està en perill per la pressió de Rússia i la Xina
Gemma Casadevall
¿Per a què desafien els aliats amb una intervenció militar a Groenlàndia, territori autònom de Dinamarca i part de l’OTAN, si els Estats Units poden consensuar una presència més gran dels seus soldats a la immensa illa àrtica? La pregunta plana sobre Copenhaguen, els seus socis europeus i la seu de l’Aliança a Brussel·les. Un atac dels EUA seria "el final de l’OTAN", va advertir la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, que té el suport dels seus socis europeus i també del Canadà.
Donald Trump insisteix diàriament en la seva obsessió per aconseguir el control de l’illa, sigui per la via negociada o per la força. Divendres, durant una reunió amb els executius de les petroleres principals, el republicà va reiterar les seves amenaces: "M’agradaria arribar a un acord amistós; però si no ho fem de grat, ho farem per força", va dir, justificant el seu pla i assegurant que, si no, el territori serà conquerit per Rússia i la Xina.
L’opció militar és xocant si es té en compte que els EUA no solament no han esgotat les possibilitats de desplegament a Groenlàndia, sinó que fins i tot l’ha reduït a mínims: dels prop de 10.000 soldats durant la guerra freda ha passat als 150 militars actuals en servei a la seva única però estratègica base al territori groenlandès, Pituffik, situada al nord-oest de l’illa i a 3.757 quilòmetres de Moscou.
"Als EUA no combatrà ningú militarment per Groenlàndia", va sentenciar Stephen Miller, cap adjunt de gabinet de Trump i peça clau al seu equip de seguretat. La seva dona, Katie Miller, exassessora del president, va posar el dit a la nafra poc després de la captura de Nicolás Maduro, al penjar un missatge a la xarxa social X amb el mapa de Groenlàndia estampat amb la bandera dels Estats Units i la paraula aviat.
Dinamarca està obligada per una norma militar, vigent des de 1952, a defensar l’illa en cas d’una agressió militar. Groenlàndia té un règim autonòmic que, des del 2009, inclou el dret a l’autodeterminació. Però aquestes competències no inclouen política exterior ni defensa.
Frederiksen ha apostat pel rearmament, d’acord amb el dictat de Trump i per la seva pròpia convicció proatlantista. Preveu una inversió militar d’uns 19.400 milions d’euros fins al 2033, fet que inclou generoses comandes a la indústria armamentística nord-americana. Al promès reforç defensiu de l’àrtic hi destinarà els pròxims anys 4.200 milions de dòlars, destinats a la compra de 16 F-35, dos vaixells patrulla, avions de vigilància marítima, un radar, un sistema de drons i més efectius sobre el terreny.
Sis milions d’habitants
Però un país de sis milions d’habitants, inclosos els 57.000 que viuen a Groenlàndia, amb servei militar obligatori per a homes i dones i un exèrcit de 17.300 soldats, no està capacitat per enfrontar-se amb una superpotència. Groenlàndia, amb 2,1 milions de quilòmetres quadrats, el 80% dels quals està cobert pel gel, ara té entre 250 i 300 soldats danesos desplegats al seu territori.
L’anomenat Comandament Àrtic té la caserna central a Nuuk, la capital. Juntament amb el Comandament Àrtic hi ha una unitat especial polar, la històrica Patrulla Sirius, amb una dotació de 14 soldats que reben instrucció en condicions extremes, es desplacen en trineus tirats per gossos i en una zona que a l’hivern és a 40 graus sota zero.
Trump ha acusat Dinamarca de ser negligent en la defensa de Groenlàndia. El mandatari sustenta en la inferioritat danesa la necessitat d’agafar les regnes sobre el territori. Però no aclareix per què no fa ús del xec en blanc que pràcticament té per augmentar-hi les bases.
