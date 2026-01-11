L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Trump reafirma amb el cop a Maduro la seva intenció de "dominar" Occident
El president dels Estats Units ressuscita les esferes d’influència i arrossega el món a una nova era imperial
Suggereix que altres països podrien seguir el mateix camí que Veneçuela
«Nosaltres vivim en un món que es regeix per la força i la coerció», diu Miller, un assessor de Trump
Ricardo Mir de Francia
"Els Estats Units tornarà a considerar-se a si mateixa una nació en expansió, que augmenta la nostra riquesa, expandeix el nostre territori, construeix les nostres ciutats, aixeca les nostres expectatives i porta la nostra bandera a nous i bonics horitzons". Els senyals estaven escrits a la paret des del principi, per més que pocs volguessin prendre’s seriosament les seves paraules, una constant des que Donald Trump va entrar en política ara fa ja una dècada. Però aquella frase, que va ser pronunciada durant la seva segona presa de possessió al Capitoli, ha resultat ser més que premonitòria.
La descarnada intervenció dels EUA a Veneçuela, amb la captura del seu president i la intenció manifesta de "dirigir" a partir d’ara el país caribeny i apoderar-se del seu petroli, marca un moment sísmic per a les relacions internacionals. Amb Trump, el rellotge de la història sembla retrocedir. Una nova era imperial apunta a l’horitzó. Com abans va fer Putin amb els seus veïns, Washington torna a reclamar a canonades la seva esfera d’influència.
Cent anys i 41 intervencions
Res del que ha fet Trump els últims dies és del tot nou. Entre 1898 i 1994 EUA va intervenir amb èxit en 41 ocasions per canviar per la força governs de l’Amèrica Llatina, segons la Universitat Harvard. La novetat està en la cruesa que la Casa Blanca telegrafia les seves intencions, com aquests dies expressava una vinyeta satírica a The New Yorker. Un avi s’adreça a un nen des d’un banc del parc: "En la meva època havíem d’utilitzar la CIA per finançar en secret cops militars si volíem apoderar-nos dels recursos d’un país", li diu l’avi. Trump i els seus, en canvi, parlen sense embuts: volen el control polític i els recursos de la regió. Altres potències amb presència i interessos han de marxar. El secretari d’Estat, Marco Rubio, l’hi va deixar clar a la nova presidenta de Veneçuela: aquesta setmana li va demanar que expulsi els assessors de la Xina, Cuba, Rússia i l’Iran, segons va publicar la premsa nord-americana.
I Veneçuela sembla ser només el principi. Des de l’atac del cap de setmana passat, l’Administració Trump ha suggerit que Cuba i Colòmbia podrien ser les pròximes. En paral·lel, va anunciar que el Pentàgon començarà a atacar "narcoterroristes" en territori de Mèxic. I gairebé alhora va tornar a posar Groenlàndia en el punt de mira, "una prioritat per a la seguretat nacional dels EUA", en paraules de la portaveu de la Casa Blanca. El Canadà, el canal de Panamà i Gaza també s’han airejat com potencials ambicions d’un Trump vol convertir l’Hemisferi Occidental en la seva esfera exclusiva d’influència. Aquesta idea estava ja en la recent Estratègia de Seguretat Nacional, però el republicà va tornar a repetir-la després de l’agressió sobre Veneçuela. "Sota la nostra nova Estratègia de Seguretat Nacional, el domini nord-americà sobre l’Hemisferi Occidental mai tornarà a ser qüestionat", va dir aquell dissabte. Dies després va anunciar que aspira a augmentar un 50% el pressupost de les Forces Armades.
El poder del més fort
Les esferes d’influència són un concepte més propi del segle XIX, molt lligat a la colonització i l’època dels imperis. Essencialment consisteix a imposar el control sobre determinades zones geogràfiques utilitzant la coerció militar i econòmica com a arma. No cal annexionar-se aquests territoris: n’hi ha prou que responguin a les directrius de la gran potència a la qual estan subordinats. "Estem tornant a aquest món, que és essencialment un món sense regles on impera la política del poder i la llei del més fort", assegura a aquest diari José Antonio Sanhauja, catedràtic en Relacions Internacionals de la Universitat Complutense. Un vell principi ho resumeix prou bé: "Els forts fan el que poden i els febles pateixen el que els toca". L’únic ordre que hi ha en aquest món, indica Sanhauja, "és el que imposen les superpotències en les seves àrees d’influència".
Res d’això són conceptes reservats per al debat acadèmic, sinó la nova divisa declarada de l’Administració Trump. Stephen Miller, un dels lloctinents més poderosos del president, ho va explicar fa uns dies amb la seva cruesa habitual a la CNN. "Nosaltres vivim al món real, que es regeix per la força, es regeix per la coerció i es regeix pel poder", va afirmar Miller. "Aquestes són les lleis de ferro del món des del principi dels temps", va afegir.
Els EUA no estan sols al reclamar una esfera d’influència. Abans ho va fer la Rússia de Putin en el seu entorn geogràfic més immediat, bona part de l’espai posoviético, on ha utilitzat l’expansió cap a l’est de l’OTAN, així com altres pretextos més peregrins, per mirar d’esguerrar l’autonomia dels seus veïns. El Kremlin l’anomena l’"estranger pròxim", on diu tenir "interessos estratègics vitals", i mira d’imposar governs titelles sota la seva tutela. A Ucraïna, Geòrgia o Transnistria va utilitzar les armes; en altres llocs recorre a la guerra híbrida i la desestabilització.
La Xina i Taiwan
També la Xina opera amb una agressivitat creixent al seu pati del darrere. Particularment ho fa al voltant de Taiwan, però també reclama com a seu el gruix dels territoris marítims del Mar de Sud de la Xina, que es disputa amb altres països riberencs. Recentment, en resposta a la venda d’armes dels EUA, va llançar dues dotzenes de míssils de llarg abast a prop de les aigües taiwaneses i va envoltar l’illa amb bombarders, caces i vaixells de guerra durant dos dies de maniobres intimidatòries.
Sanhauja creu que el cas de Pequín és una cosa diferent. "La Xina aspira a un món més sinocèntric, però en el qual hi ha ordre, jerarquia i regles", afirma en una entrevista. "Al Mar del Sud de la Xina vol que s’apliqui el dret internacional per delimitar el mar territorial i les zones econòmiques exclusives", afegeix.
