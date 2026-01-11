Crisi a Teheran
Trump sospesa una intervenció militar a l’Iran en suport a les protestes contra el règim
Israel posa les seves forces en alerta davant la possibilitat d’un atac i Netanyahu convoca el seu aparell de seguretat per avaluar la situació a Teheran
Ricardo Mir de Francia
Totes les opcions són sobre la taula: aquest és el missatge que emana des de Washington. L’aparell de seguretat dels Estats Units ha presentat al president Donald Trump un menú d’opcions per a una potencial intervenció a l’Iran, segons publiquen diversos mitjans nord-americans. Aquesta possibilitat ha pres cos després que el republicà expressés obertament la seva disposició a donar suport als manifestants que prenen els carrers iranians des de finals de desembre i amenacés el règim d’involucrar-s’hi si no deixa de reprimir les protestes a sang i foc. De moment, sembla que no s’ha pres una decisió, tot i que la guerra de nervis torna a sobrevolar la regió. Reuters publica que Israel ha posat les seves forces en alerta, hores abans que Benjamin Netanyahu reuneixi, aquesta tarda, de manera extraordinària el seu equip de seguretat per avaluar la situació a l’Iran.
Les multitudinàries protestes van començar el 28 de desembre per la depreciació del rial iranià i la crisi econòmica que asfixia el país, sotmès a un sever règim de sancions occidentals des de fa anys. Però amb el pas dels dies no només s’han estès a gairebé totes les províncies de la República Islàmica, sinó que han adoptat un caire més polític, amb esteses crides a la caiguda del règim. La repressió –acompanyada de l’apagada d’internet i la telefonia a bona part del país– està sent ferotge. Almenys 530 manifestants han sigut assassinats, segons les organitzacions de drets humans, tot i que altres fonts situen aquesta xifra per sobre del miler. Les últimes xifres de detinguts aportades per aquestes mateixes fonts superen els 10.000. «S’està produint una matança a l’Iran. El món ha d’actuar ara per prevenir la pèrdua de vides addicionals», ha dit aquest diumenge el Center for Human Rights a l’Iran, amb seu a Nova York.
Opcions per a Trump
Les diverses opcions presentades a Trump inclouen des d’atacs militars fins a maniobres dissuasòries, passant per accions pròpies de la guerra híbrida. Entre els primers, es preveu una campanya de bombardejos aeris contra instal·lacions militars, segons ‘The Wall Street Journal’, presumiblement vinculades als cossos de la seguretat iraniana al capdavant de la repressió. Entre les segones, més gradualistes, el desplegament d’un grup naval –encapçalat per un portaavions– a la regió, d’acord amb Axios. Altres escenaris estudiats preveuen l’ús de ciberatacs i campanyes d’influència sobre el règim i la població.
Aquests mateixos mitjans assenyalen que l’aparell de seguretat nord-americana és conscient dels riscos que una intervenció implicaria. Preocupa la possibilitat que Teheran respongui atacant bases militars i interessos dels EUA a la regió. Però també que un atac des de l’exterior galvanitzi el suport al règim en lloc de fer créixer el seu aïllament. L’Administració Trump ja va bombardejar l’Iran l’estiu passat, quan va atacar les seves instal·lacions nuclears després que Israel obrís el pas embrancant-se en una guerra de 12 dies amb el país persa.
Les autoritats iranianes mantenen la batalla dialèctica. «Serem clars: en cas d’un atac contra l’Iran, tant els territoris ocupats (Israel) com totes les bases i vaixells dels EUA passaran a ser objectiu legítim», va dir el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf. Fa dies que Teheran acusa «agents estrangers» d’estar darrere de les protestes, una acusació habitual en les diferents revoltes populars que han sacsejat el règim dels aiatol·làs des del triomf de la Revolució Islàmica el 1979. El seu líder Suprem , Ali Khamenei, va acusar divendres Trump en un discurs televisat de tenir «sang a les mans».
Guerra psicològica
En qualsevol cas, la mà dura de les autoritats sembla que no amainarà. El fiscal general de l’Estat va afirmar dissabte que els detinguts en les protestes seran acusats de ser «enemics de Déu», una acusació que es castiga amb la pena de mort. «Els processos s’han de conduir sense indulgència, compassió ni clemència», va dir el fiscal Mohammad Movahedi Azad.
Però tampoc cessa la guerra psicològica des de Washington. «Si comencen a matar gent com van fer en el passat, ens hi involucrarem», va dir Trump divendres des de la Casa Blanca. «Això no significa que enviarem tropes sobre el terreny, però els colpejarem molt dur on fa mal». Un dia després, aquest dissabte, després de la trucada que el secretari d’Estat, Marco Rubio, va mantenir amb Netanyahu per abordar els pròxims passos a l’Iran, un dels aliats de Trump al Senat va suggerir que Washington està llest per involucrar-s’hi. «Al poble iranià: el vostre malson s’acabarà aviat», va escriure en les xarxes el senador Lindsey Graham. «L’ajuda va de camí».
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Com era viure a la residència del convent de les Reparadores de Manresa als anys seixanta?
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Així seran els autobusos que cobriran la línia Manresa-Barcelona